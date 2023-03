La planta verde de Arcelor en Gijón usará gas hasta que llegue el hidrógeno y empleará a mas de mil personas durante las obras

La planta verde que sustituirá a uno de los dos hornos altos de ArcerlorMittal en Gijón tendrá mayor capacidad de la prevista inicialmente y comenzará a funcionar en 2025 con gas natural. La multinacional siderúrgica ya da por seguro que no dispondrá de un suministro "comercialmente sostenible" de hidrógeno verde para el arranque y ha incluido en el proyecto una planta de absorción de CO2 para reducir las emisiones que se generarán con el uso del gas natural.

El proyecto para la descarbonización de la planta de ArcelorMittal en Gijón, valorado en más de 1.000 millones de euros y pendiente de aprobación definitiva por parte de la multinacional, consta de dos elementos principales: una planta de reducción directa de minera de hierro (denominada DRI por su acrónimo inglés) y un horno híbrido de arco eléctrico que consumirá chatarra y prerreducidos de hierro fabricados en la primera de esas instalaciones con una mezcla variable en función de la calidad del acero que se pretenda obtener. En la planta DRI está prevista la utilización de hidrógeno verde como agente reductor del óxido de hierro y ese uso del combustible renovable que no genera emisiones ha permitido a ArcelorMittal tener garantizadas unas ayudas extraordinarias de la Unión Europea de 460 millones de euros.

Sin embargo, la planta DRI no comenzará a funcionar con hidrógeno verde. ArcelorMittal forma parte de la alianza HyDeal para producir hidrógeno en Castilla y León y transportarlo hasta Asturias, y también tiene un acuerdo con el consorcio RoblaHub formado por Naturgy y Enagás para producir el combustible renovable en La Robla (León). Dos vías de suministro que ArcelorMittal considera que no son suficientes para garantizar un abastecimiento "comercialmente sostenible". Por ello, la compañía siderúrgica ha hecho un diseño de la planta DRI en el que inicialmente se utilizarán otros gases reductores como gas procedente de las baterías de cok y, principalmente, gas natural. El uso de estos reductores generará emisiones de CO2 y por este motivo el proyecto incluye también como novedad una planta de absorción de CO2 cuyo funcionamiento cesará cuando en el futuro se utilice exclusivamente hidrógeno verde.

La planta DRI está diseñada para utilizar solo gas natural o mezclas con hasta el 70% de hidrógeno verde. Para llegar al 100% será necesario realizar modificaciones. Además, en función de la composición del gas reductor variará la capacidad de producción de la planta.

ArcelorMittal anunció el proyecto de descarbonización de la planta de Gijón en julio de 2021 y el plan inicial incluía una capacidad de producción de 2,3 millones de toneladas de prerreducidos de hierro, de los que 1,1 millones se consumirían en caliente en el nuevo horno de arco eléctrico de Gijón y el resto en los hornos de la acería compacta de Sestao (Vizcaya). Ahora, el proyecto de DRI que tramita ArcelorMittal, cuyo estudio de impacto ambiental acaba de salir a información pública, tiene una capacidad de producción de entre 2,7 y 3,2 millones de toneladas en función de que se use menos o más hidrógeno. Este incremento de la capacidad permitirá abastecer de prerreducidos de hierro en frío a hornos eléctricos de otras plantas de ArcelorMittal. No obstante, fuentes de la compañía precisaron que el aumento de capacidad no será suficiente para abastecer a un segundo horno de arco eléctrico en Avilés, proyecto que se ha planteado a futuro –y del que hablaron la familia Mittal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en uno de los encuentros en la ciudad suiza de Davos– para sustituir al otro horno alto de Gijón.

Con la construcción de la planta DRI de Gijón se prevé la generación de entre 1.000 y 1.600 puestos de trabajo durante más de dos años, los cuales variarán en función de la fase de obra. Fuentes de ArcelorMittal apuntaron, para destacar el volumen, que en otros grandes proyectos llevados a cabo en la factoría de Gijón, como la construcción de las actuales baterías de cok, los picos de actividad no superaron los 1.000 puestos.

La nueva instalación se ubicará en la zona de la factoría de Gijón donde actualmente se localiza la nave del antiguo Tren BK y Taller Central, que su vez se encuentra entre los hornos altos y la acería. Los principales elementos de la planta serán la torre de reducción, que tendrá una altura de 155 metros y acogerá el reactor; el procesador de gas, con una chimenea para el calentador que alcanza los 160 metros de altura; la planta de captura de CO2, y la torre de alimentación que comunicará con el futuro horno de arco eléctrico.

El proyecto también incluye actuaciones en el parque de minerales de la factoría de Gijón, que se utilizará para almacenar la materia prima. Se instalará una nueva máquina rotopala, se modificarán las torres de transferencia y el circuito de cintas transportadoras existentes y se instalarán nuevas cintas cubiertas para comunicar el parque de minerales y la planta DRI.