El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más conocido como IMSERSO, es una de las divisiones de la Seguridad Social Española relativa a los servicios sociales y de las pensiones de invalidez y de jubilación.

Con el final del invierno cada vez más cerca, el sector turístico ya se prepara para una temporada colmada de desplazamientos por parte de personas pertenecientes al colectivo. Este año, además, con una novedad respecto del año anterior: las estancias de 15 días se verán reemplazadas por jornadas de 8 a 10 días.

Condiciones para la solicitud

No todo el mundo puede optar a estas ayudas. Los interesados en solicitar la ayuda económica, deben cumplir dos requisitos básicos. El primero, en cuanto a edad y, el segundo, respecto de su condición social, es decir, solo quienes tengan 60 años cumplidos -o más- y los que gocen de una condición de jubilación o invalidez podrán solicitar las ayudas ofrecidas por el Ministerio de Ayudas Sociales y Agenda 2030.

Sin embargo, conviene aclarar que no todo aquel que disponga de una acreditación del Imserso acabará participando, pues se sigue una lista de adjudicación en la que no siempre se escoge a todos los inscritos. Y, aunque no hay un criterio fijo de selección, lo cierto es que se tienen en cuenta distintas variables como, por ejemplo, si ya se ha participado con anterioridad.

Cambio de criterio

Desde la creación de los viajes del Imserso, hace unos 40 años -y con el que se buscaba incentivar la vida activa y saludable de los mayores-, el criterio para la adjudicación del concurso se centraba en primar al menor precio. Sin embargo, actualmente, el agente a tener en cuenta es la calidad -entendida en términos de accesibilidad, transporte u oferta, entre otros-.

Rango de precios

La previsión de precios varía, como de costumbre, dependiendo de cuál sea el destino elegido y las jornadas de estancia. Entre los destinos a seleccionar los participantes podrán seleccionar entre cuatro opciones: 1. Zona Costera Peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana, 2. Zona Costera Insular: Islas Baleares, 3. Zona Costera Insular: Canarias y, finalmente, 4. Turismo Interior.

Estos son los precios por destino:

Zona Costera Peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana

Con transporte: 269,83 euros -para 10 días (9 noches)- y 212,96 euros -para 8 días (7 noches)-.

-para 10 días (9 noches)- y -para 8 días (7 noches)-. Sin transporte: 235,95 euros -para 10 días (9 noches)- y 196,02 euros -para 8 días (7 noches)-.

Zona Costera Insular: Islas Baleares (Illes Balears)

Con transporte: 308,37 euros -para 10 días (9 noches)- y 248,96 euros -para 8 días (7 noches)-.

-para 10 días (9 noches)- y -para 8 días (7 noches)-. Sin transporte: 236,07 euros -para 10 días (9 noches)- y 195,78 euros -para 8 días (7 noches)-.

Zona Costera Insular: Canarias

Con transporte: 405,53 euros -para 10 días (9 noches)- y 330,51 euros -para 8 días (7 noches)-.

-para 10 días (9 noches)- y -para 8 días (7 noches)-. Sin transporte: 235,95 euros -para 10 días (9 noches)- y 195,72 euros -para 8 días (7 noches)-.

Por otro lado, los interesados en participar en la propuesta del turismo interior, el precio es único, al no tenerse en cuenta la variable del transporte. Estos son los precios para los distintos destinos de interior:

Circuitos culturales

Que se desarrollarán a lo largo de 6 días (5 noches) y tendrán un precio estimado de 272,71 euros.

Turismo de naturaleza

En este caso, la propuesta disminuye en un día, es decir, 5 días (4 noches) y un precio estimado de 266,81 euros.

Capitales de provincia

En las capitales de provincia españolas el número de días también se ve rebajado, quedando en 4 días (3 noches) y un precio calculado -que lo hace el más bajo de toda la lista- de 115,98 euros.

Ceuta o Melilla

Para las ciudades autónomas la propuesta es de 5 días (4 noches) y un precio de 266,81 euros.