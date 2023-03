Denuncias por impagos se cruzan en el camino de Herrero Brigantina, fundada por un asturiano

El estado de WhatsApp de Juan González Herrero (Mieres, 1979) dice así: "Y cuando Alejandro vio la inmensidad de sus dominios lloró porque no había más mundos por conquistar". La frase, referida a Alejandro Magno , denota el vertiginoso crecimiento de la empresa fundada en 2011 por este asturiano: la correduría de seguros Herrero Brigantina, cuya sede está en Ponferrada (León). Una compañía que en los últimos años ha alumbrado en su seno diversas sociedades dedicadas a productos financieros. Con medio centenar de empleados, casi 30 oficinas asociadas en España y unos beneficios en 2022 de 1,65 millones de euros, Herrero Brigantina ha protagonizado una notable expansión que prevé culminar con su pronta salida a Bolsa. No obstante, González Herrero se ha topado con un obstáculo en el camino: decenas de denuncias por impagos a una de las empresas nacidas bajo su amparo, la financiera North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC).

Varios afectados han asegurado a LA NUEVA ESPAÑA que llevan varios meses sin poder acceder a parte o la totalidad de los ahorros depositados en una serie de productos de inversión suscritos con NAIBC o con una de sus filiales, Neonova Investors. Los contratos garantizaban altas rentabilidades. Por ejemplo, del 35% en siete años (es decir, a razón del 5% por año). "Invertí 25.000 euros en mayo de 2021", señala el jerezano José Antonio de los Reyes, de 50 años. "Se comprometían a devolver en menos de un mes el dinero desde el momento de solicitarlo. El 7 de octubre pedí el rescate total, pero me convencieron de que pidiera la mitad. Al final solicité 10.000 euros y me lo ingresaron hace dos semanas", relata.

Una historia similar cuenta B.R., de Valladolid: "En 2019 hice dos inversiones, de 50.000 euros cada una. El pasado junio metí otros 15.000, pero a partir de noviembre empecé a leer en internet comentarios de clientes que reclamaban su dinero. Me habían prometido que me lo devolverían como máximo en 30 días. Así que en enero solicité el rescate de 80.000 euros, pero sigo esperando. Sólo me han ingresado un 1%, es decir, 800 euros. He contratado a un abogado y pondré una demanda, quizá por vía penal".

Quien ya ha depositado una denuncia ante un juzgado de Sevilla es M.A., quien trabajó como comercial para la misma NAIBC entre abril y septiembre de 2022. Había depositado 89.700 euros, y en octubre pidió sacar 35.000. Ante la falta de respuesta a sus burofaxes y ausencia del ingreso, el pasado día 3 acudió a los tribunales por la vía penal. "Estoy muy cabreado y llevo días sin dormir", lamenta.

Estos testimonios se añaden a otros publicados por "El País" el pasado día 1. De momento, cada damnificado está haciendo la guerra por su cuenta, aunque existe un grupo de Whastapp en el que ya hay "al menos cuarenta personas", señalan fuentes participantes. Algunos barajan la opción de presentar una demanda colectiva con la Asociación de Víctimas de Chiringuitos Financieros (Victifin).

"Patrañas tendenciosas"

"Todo esto son patrañas tendenciosas procedentes de antiguos empleados cuyo propósito es hacernos daño". Así lo asevera a este periódico el propio González Herrero, que explica que "las personas afectadas no son clientes de Herrero Brigantina (HB), sino de NAIBC, una financiera independiente en la que HB tiene el 21% de las acciones". No obstante, NAIBC –que nació en 2017 con el impulso de Herrero Brigantina– tiene un acuerdo mercantil para ofrecer seguros de HB a sus clientes, razón por la que ambas compañías comparten marca y cartelería en sus oficinas.

Sobre los presuntos impagos, González Herrero sostiene que "las personas que contrataron productos de NAIBC están recibiendo su dinero de acuerdo al plan de pagos acordado con la empresa", y afirma disponer de documentos contractuales y bancarios que lo acreditan.

El empresario atribuye las acusaciones de impagos a una confabulación de media docena de antiguos empleados de NAIBC que, mientras trabajaban en ésta, "habían constituido en paralelo una empresa con la misma actividad para robar clientes de NAIBC, algo ilegal, ya que tenían acuerdos de no competencia". González Herrero va más allá y asegura que dichos trabajadores "se apropiaron de cientos de miles de euros de los clientes de NAIBC". Estos exempleados, afirma, "fueron despedidos disciplinariamente y ya han sido denunciados por varios delitos". González Herrero señala que dicho grupo dirige las siguientes compañías: Inversiones Tuteladas, Patrimonios Tutelados, Picsou Investment y Frei Balearic. El asturiano incluso apunta a una reunión celebrada en junio en un hotel de Burgos en la que presuntamente se acordó la estrategia.

En conversación con este diario, dos de esos antiguos profesionales de NAIBC –un matrimonio de Salamanca que reclama anonimato– niegan cualquier conducta irregular y aseguran que sus despidos han sido tumbados por el juez. "Yo tenía desde 2014 una empresa de seguros y NAIBC lo sabía cuando me contrató, así que la acusación de competencia desleal es falsa", afirma uno de los cónyuges, que añade que se les expulsó "tras hacer preguntas sobre algunos productos".