Los pescadores de Asturias y Galicia protestan en La Coruña contra los planes de eólica marina en el Cantábrico

Varios cientos de personas, entre pescadores gallegos y asturianos, se concentraron ayer en La Coruña, agrupadas en la coordinadora "Eólica, así non", para exigir al Gobierno la retirada del plan de ordenación de eólica marina (POEM), que prevé varios espacios reservados para el desarrollo de plataformas eólicas flotantes frente a las costas de Asturias y Galicia.

Los manifestantes se concentraron frente a la sede de la Delegación del Gobierno en contra de los planes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

A pesar de que los POEM reservan un espacio limitado para la eólica marina, con 19 polígonos en una superficie que representa el 0,46 % del espacio marítimo, en la zona noratlántica se prevé la instalación de ocho parques.

"La única información que tenemos es de otros parques que se instalaron en Portugal y por lo que nos dicen los compañeros pescadores de allí, alrededor de los eólicos no hay vida, no hay pesca", dijeron. "Pedimos diálogo, porque tenemos los puentes rotos con este Ministerio. No nos ven ni nos escuchan", señalaron algunos participantes en la protesta. Otro indicó que "de nada nos vale que nos vendan que esto va a regenerar muchos puestos de trabajo cuando nos vamos a cargar muchísimos más, relacionados con la pesca litoral". A su juicio, la instalación de los parqaues eólicos va a suponer "grandes destrozos" para el sector de la pesca tradicional.

Losconcentrados exhibieron pancartas con mensajes como "En defensa de la pesca artesanal", "Respeto a la gente del mar", "Con la pesca no se juega" y "En Madrid también hay viento".

Durante la concentración, representantes de las plataformas han metido por debajo de la puerta de la Delegación del Gobierno un escrito en contra del POEM, en el que demandan su retirada y que se respete tanto la actividad pesquera como los ecosistemas marinos