La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), derivada de la falta de previsión de sus gestores debido a la caída del valor de su cartera de deuda pública y el impacto de la fuerte subida de tipos de interés con la que la Reserva Federal de Estados Unidos está combatiendo la espiral inflacionista en Estados Unidos, ha hecho temblar este lunes los mercados con caídas en las bolsas. Aún así, ni el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, ni los principales ministros de economía y finanzas de la Eurozona, incluida la vicepresidenta Nadia Calviño, ven un “riesgo específico” para los bancos europeos y han lanzado un mensaje de calma descartando un posible contagio.

Eso sí, coinciden en que el aumento de la volatilidad requiere extremar la “prudencia” y, según la ministra española, “vigilar la política monetaria a ambos lados del Atlántico”. Es decir, que tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo se piensen de nuevo la política de subida de tipos de interés en la que se embarcaron el año pasado para frenar las tensiones inflacionistas y que previsiblemente continuará esta semana en Frankfurt. “Lo que diría es que este incremento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales exige una mayor prudencia entre las instituciones financieras y los responsables de vigilar la política monetaria a ambos lados del atlántico", ha señalado a su llegada a la reunión del Eurogrupo en la que el colapso del SVB y las “turbulencias” que ha provocado en los mercados financieros internacionales se ha colado en la reunión.

Pese a este llamamiento a la prudencia, la vicepresidenta primera descarta que lo ocurrido en Estados Unidos, cuyas autoridades ha actuado con “rapidez y contundencia”, se traslade a España gracias a la salud de la banca española. “Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y regulación reforzada y una situación saneada de sus balances. Es la situación en la que estamos con una perspectiva de crecimiento y de buena evolución de la economía española en el curso de 2023 (…) Vamos a seguir muy de cerca los desarrollos y la respuesta de las autoridades de Estados Unidos” pero "no me consta ninguna exposición concreta a los bancos que se están viendo ahora afectados en el caso de Estados Unidos”, ha dicho. "No cambia nada para Alemania", ha dicho su ministro de finanzas, Christian Lindner.

Palabras muy similares han pronunciado algunos de sus colegas como el francés Bruno Le Maire que también ha descartado “ningún riesgo de contagio específico” para Francia. “Por una parte porque los bancos franceses no están expuestos a los bancos de Silicon Valley y, por otra, porque los modelos de negocio bancario franceses son muy diferentes, con una diversificación de las exposiciones que los protege y un sistema de supervisión que es sólido. Repito, no hay ningún riesgo específico para Francia”, ha insistido a su llegada a la reunión en un mensaje muy similar al pronunciado por sus colegas de Portugal, que ha destacado la robustez de las reglas bancarias europeas, y de Bélgica. “Supervisamos la situación hora a hora” pero "por ahora no tenemos indicios de que haya ningún riesgo, de que haya un impacto en nuestros bancos belgas”, ha dicho el ministro de finanzas Vincent van Peteghem.

Y al igual los representantes nacionales, el comisario de asuntos económicos. “No vemos un riesgo específico de contagio. Por supuesto que estamos evaluando la situación en contacto estrecho con el Banco Central Europeo” y "hemos tomado nota de la iniciativa adoptada por las autoridades estadounidenses para evitar el contagio” pero “los bancos europeos, todos los bancos europeos, no sólo los más grandes, están aplicando los estándares prudenciales de Basilea. Así que, directamente, no hay contagio. La posibilidad de un impacto indirecto es algo que tenemos que vigilar pero, por el momento, no lo vemos como un riesgo significativo”, ha añadido Gentiloni. Según la Comisión Europea la presentación del SVB es muy limitada.