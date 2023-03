¿Puede la crisis del SVB frenar las subidas de los tipos de interés?

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) en EEUU y la posterior de Signature Bank ha atemorizado a los mercados, que viven una jornada con los paneles teñidos de rojo. En especial, por parte de las acciones de los bancos, afectados por el temor al contagio. Y es que una de las características de este tsunami es que nadie se lo esperaba. Y otra, que pilla al Banco Central Europeo (BCE) y a la Reserva Federal de EEUU en proceso de subida de los tipos de interés para frenar la escalada de la inflación. Ante el nuevo escenario surgen dudas.

¿Mantendrán los bancos centrales las subidas del precio del dinero?

Esa es una de las cuestiones tras la debacle del SVB, que ha obligado a la Reserva Federal a lanzar un plan especial para rescatar los depósitos de los clientes de la entidad, en su mayoría relacionados con el sector tecnológico de EEUU. Tras este banco se ha producido también la caída del neoyorquino Singular Bank. Y los inversores empiezan a apuntar a otras entidades antes de la apertura en Wall Street. Ante este contexto hay voces que asegura que la Reserva Federal (la Fed) se tomará un respiro un aparcará la subida de otros 0,50 puntos que tenía prevista. Y también surgen las dudas sobre lo que hará el BCE, que tenía muy claro, hasta el cambio en la situación de las cotizaciones de los bancos, que iba a acometer una nueva subida medio punto, hasta el 3,5%. Ahora surgen dudas.

¿Por qué podrían cambiar los planes en cuanto a los tipos de interés?

Goldman Sachs ha afirmado que no ve motivos para que la Fed lleve a cabo una nueva subida de tipos en la reunión de la próxima semana debido a las “recientes tensiones en el sector financiero”. "A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC (Federal Open Market Committee) lleve a cabo una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo", ha indicado el banco, que anteriormente esperaba una subida de 25 puntos básicos. Las subidas de tipos de interés tiene consecuencias sobre el valor de la deuda pública: el tipo de interés de los bonos también sube pero eso provoca que de forma automática el precio del título baje. Así, los bancos se pueden acabar encontrando en posesión de unos activos (títulos de deuda pública) que han perdido buena parte de su valor respecto al precio que pagó por ellos. Una nueva subida de tipos de interés de la Fed o del BCE no haría sino acentuar esta tendencia en un momento muy delicado, de ahí que los expertos empiecen a anticipar que los bancos centrales echen el freno en las subidas de tipos que habían anunciado, al menos hasta que el pánico desaparezca.

¿Cuáles podrían ser los planes de la Fed en EEUU?

Muchos analistas anticipan que es posible que la Fed levante el pie del acelerador de las subidas de los tipos. De hecho se da por hecho que ya no será de 0,50 puntos y que podría limitarse al 0,25% o incluso dejarlo para más adelante. Un elemento esencial que tendrá en cuenta la Fed será la evolución de la inflación en febrero, que se conocerá este martes. En general, los analistas esperan una moderación del índice de precios de consumo en el 6% en tasa interanual y hasta el 5,5% en el caso del IPC subyacente, la más estructural, que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados. En la zona el euro, donde el BCE tomará el jueves una decisión, la inflación se moderó en febrero al 8,5%, frente al 8,6% de enero, pero se mantiene en niveles muy elevados.