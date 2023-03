La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una subida de un cuarto de punto en los tipos de interés, que quedan ahora en un rango de entre 4,75 y 5%. Se trata de la novena subida consecutiva que el banco central estadounidense realiza en su lucha para frenar la inflación, pero llega en un momento complejo: cuando se ha expuesto una crisis en el sector bancario, en parte por el impacto de esa agresiva política monetaria en instituciones como el caído Silicon Valley Bank, que ha desatado turbulencias y temores globales.

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed era la que barajaban la mayoría de los analistas, pero había dudas sobre si decidiría seguir con las subidas o, como recomendaban algunos, realizar una pausa para no agravar la crisis bancaria. Y esta reunión ha estado rodeada de mucha más incertidumbre que de costumbre.

La atención está puesta en la rueda de prensa que ofrecerá ahora el presidente de la Fed, Jerome Powell. Deberá ser claro y cuidadoso en sus explicaciones. Y puede dar por garantizado también que va a escuchar múltiples preguntas sobre los fallos de supervisión de la Fed en el caso de Silicon Valley Bank, la primera de varias fichas caídas a ambos lados del Atlántico en un dominó que ha creado inquietud sobre la estabilidad y fortaleza del sistema bancario.

Aunque la Fed está realizando su propia investigación, varios medios han publicado ya que durante más de un año el banco central tenía en su radar problemas de la entidad, y aunque le alertó de que había “asuntos que requerían atención inmediata”, no está claro si podía haber hecho más para evitar la quiebra.

Cambio de paso

Poco hacía prever que el momento en que ha llegado esta reunión sería tan crucial. Hace solo 15 días, Powell comparecía ante el Congreso de EEUU y dejaba claro que el banco central estadounidense estaba listo para intensificar y acelerar las subidas de tipos. Lo explicaba argumentando que varios datos económicos apuntan a que ni siquiera con las ocho consecutivas estaban consiguiendo rebajar como se pretende la inflación y enfriar otros aspectos de la economía. La inflación en febrero bajaba pero seguía en el 6%, y la subyacente se incrementaba ligeramente. El alza de precios en servicios seguía preocupando. Y también preocupa la creación de empleo, que sigue fuerte, con 300.000 puestos de trabajo ganados el mes pasado después de más de medio millón en enero.

Lo que no se intuía es que solo tres días de esa comparecencia iba a empezar el terremoto que tuvo su epicentro en Silicon Valley Bank y ha tenido réplicas con Signature Bank, First Republic Bank y, en Europa, Credit Suisse. Esa zozobra ha motivado intervenciones públicas y medidas excepcionales que no se veían desde la pandemia y desde la gran crisis bancaria de 2008. Y pese a los mensajes tranquilizadores de las autoridades a ambos lados del Atlántico, persisten las dudas sobre la estabilidad y firmeza del sistema bancario. En EEUU han vuelto a despertar también los fantasmas de una recesión que hasta hace poco se habían disipado.

La fragilidad del momento es evidente. Tras la caída de Silicon Valley Bank y Signature tanto la Corporación Federal de Seguro de Depósitos como el Departamento del Tesoro y la Fed se unieron para garantizar la cobertura de todos los depósitos de los bancos. Pero el banco central puso también en marcha un programa de préstamos de emergencia, mejorando las condiciones de acceso a fondos y la ventana de descuento. Este fin de semana, además, llegó a un acuerdo con otros bancos centrales, incluido el BCE, para proporcionar liquidez mediante acuerdos de líneas de intercambio de divisas en dólares, una medida que también se tomó en esos otros dos momentos tormentosos que fueron la pandemia y la crisis de 2008 y 2009.