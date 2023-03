Además del nombre de una tienda de moda mujer de Villaviciosa, BIARE son las siglas de un sistema de medición del estado de bienestar. Un término con el que Emma Fernández, su propietaria, se siente muy cómoda porque ese es precisamente su objetivo, conseguir que su clientela se sienta bien con sus prendas y hacer que la experiencia de compra sea lo más positiva posible.

Esa filosofía fue la que le llevó al poco tiempo de su apertura, en octubre de 2017, a plantearse mostrar su escaparate más allá de las calles de la capital maliaya. A través de la Asociación de Comerciantes de Villaviciosa le llegó información sobre DICA –el Programa de Digitalización del Comercio de Asturias, financiado por el Gobierno del Principado de Asturias que ejecuta CTIC Centro Tecnológico–, así que decidió apuntarse. "Aunque ya tenía página web y redes sociales, incluso hacía directos todas las semanas, cuando empecé la formación me di cuenta de que no las estaba usando bien", explica.

El programa incluye acompañamiento y asesoría personalizada. "Me dieron todo tipo de facilidades. Te explican las ventajas y posibilidades que implica digitalizar tu comercio y te dan directrices y trucos muy prácticos que marcan la diferencia. Desde cómo hacer las publicaciones o qué tipos de enlaces usar, hasta qué redes sociales utilizar", cuenta Emma Fernández, quien asegura que ahora su comercio tiene muchísima más visibilidad. "Continúo haciendo directos para mostrar las novedades, pero ahora sé qué redes sociales usar para cada producto y a qué publico me estoy dirigiendo y eso se nota".

Emma Fernández tiene claro que las redes son una magnífica herramienta para mostrar tus productos a una clientela real o potencial que no necesita estar delante de tu puerta para verte, "Hoy por hoy, si no estás en Internet no existes" así que valora su experiencia con este programa como "Genial, no ha podido ser mejor. Repetiría con los ojos cerrados, se lo recomiendo a todo el mundo y además, es gratis".