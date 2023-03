Ecologistas en Acción reprocha que no se informara a la población de los riesgos de la nube del incendio en Arcelor

Ecologistas en Acción expresó hoy su «indignación ante la falta de información y transparencia de la empresa y de las distintas autoridades» ante el grave incendio que ayer sufrió Arcelor, al no informar a la población sobre qué medidas debían de adoptar ante la nube con alta concentración de contaminación que se emitió a la atmósfera durante el siniestro. La organización ecologista recordó que en 2013 otro escape de arrabio del mismo horno alto ya ocasionó otra inmensa nube contaminante. En aquella ocasión el viento la dirigió hasta Monteana, donde los vecinos tuvieron que resguardarse apresuradamente, llegando a tender que encender la luz en las ventanas de sus casas al quedar las mismas envueltas por aquella espesa nube de polución, que impedía la entrada de la luz natural del exterior, según relataron entonces vecinos del barrio.

Los ecologistas apuntan que «no se informó a la sociedad de las medidas que debían tomar para minimizar los efectos que esta nube de contaminación podría producir en las personas, en especial las más vulnerables como personas con problemas respiratorios o niñas y niños», ante los posibles incrementos en el nivel de contaminación que pudiera haber en distintas zonas, en función de la dirección del viento.

«La sociedad debe ser informada sobre las causas de este accidente y las posibles consecuencias para la salud de las personas. Arcelor Mittal es una de las mayores responsables de la mala calidad del aire que sufre la zona oeste de Xixón y accidentes como el de ayer por la tarde no hacen más que empeorar esto cuando numerosos estudios científicos han podido comprobar que la mala calidad del aire es responsable de muchas muertes prematuras», señala la organización ecologista.

Ecologistas en Acción también reclama a la empresa que realice de forma urgente los cambios necesarios para transformar su sistema productivo a uno menos contaminante, proyecto que cuenta, recuerda, con ayudas públicas para la implantación de un horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI por sus siglas en inglés) más un horno híbrido de arco eléctrico para producir el acero, proyecto de mil millones de euros con 460 millones de ayudas públicas autorizadas por la UE. «Dada la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, es imprescindible que Arcelor proceda a transformar, en el tiempo más breve posible, su sistema de producción para que, además de no contaminar el aire, no genere emisiones de CO2 y deje de contribuir al cambio climático y para lo cual ya está previsto que reciba importantes ayudas económicas, por lo que dicha transformación debe ser urgente» concluye la organización ecologista, que también expresa su alivio porque no se hayan producido daños personales en el accidente.