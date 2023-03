El Gobierno muestra su "preocupación" sobre Arcelor y ofrece su ayuda "en lo que se necesite"

El incendio del horno alto A de Arcelor ha impregnado de inquietud los ámbitos de la política y la economía no sólo de Asturias, sino a nivel nacional. Hasta que tenga lugar la inspección in situ del accidente que pueda calibrar el alcance de los daños materiales, las valoraciones del suceso se mueven entre el alivio de que no haya habido obreros heridos y las dudas respecto al futuro tanto de la instalación como de la propia factoría siderúrgica, clave en la región.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, transmitió ayer su "preocupación" sobre lo ocurrido en el horno. "Tan pronto como me enteré del incendio, me puse en contacto con los responsables de la planta y con la Delegación del Gobierno para conocer la envergadura del siniestro", aseguró Maroto, que sí valoró como "buena noticia" que no hubiera que lamentar víctimas entre el personal. La ministra remarcó que el Ejecutivo "está en contacto con los responsables de la empresa para ayudarles en lo que sea necesario".

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, calificó lo sucedido como "un imprevisto importante para todos", y expresó su apoyo a los trabajadores de Arcelor afectados por el incendio y a sus familias. Al igual que Maroto, Barbón afirmó estar personalmente "en permanente contacto" con la dirección de la compañía, y recordó que el Principado está "a su disposición".

El candidato del PP al Gobierno regional, Diego Canga, tildó de "preocupantes" las noticias llegadas de Arcelor "justo cuando ésta afronta una transformación vital". "Es un momento de altura de miras para que haya las menores consecuencias posibles para la empresa, y hay que actuar con rapidez y eficacia, porque Arcelor es fundamental para el futuro de la industria asturiana y para la región, ya que de forma directa e indirecta genera miles de empleos", advirtió.

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, insistió en ofrecer el apoyo a la compañía "en todo lo que sea necesario", y constató que "son horas de espera, porque hay que dar tiempo al tiempo para analizar la incidencia de lo ocurrido".

La titular de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se expresó en términos similares, invitando a la cautela: "Habrá que esperar a que se dé a conocer el alcance de los efectos del incendio para poder ponerse a hablar de la parte productiva de la empresa".

La alcaldesa de Gijón, Ana González, señaló que el accidente es "una desgracia y una tragedia", aunque se felicitó de que no hubiera víctimas "gracias a la pronta respuesta de los bomberos de Arcelor y la activación del protocolo de emergencia". Con todo, el suceso "plantea un problema, y esperemos que las consecuencias no sean graves ni hayan lesionado la instalación".

En la esfera económica, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, confió en que el accidente "no sea tan grande y se pueda solucionar con prontitud". "De momento, estamos expectantes. Esperemos tener buenas noticias porque no cabe duda de que es una situación preocupante después de que haya costado tanto poner en marcha de nuevo el horno", apuntó Calvo. Opinión similar manifestaron los dirigentes sindicales. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández, resaltó la importancia de que no haya habido heridos, y confió que el daño "no haya sido importante", aunque indicó que "hay que esperar a que se haga la evaluación de daños del horno".

Por su parte, Damián Manzano, secretario de CCOO Industria, llamó al optimismo al recalcar que "todas las instalaciones tienen la posibilidad de ser reparadas, algo que es más difícil cuando son las personas las que son dañadas". No obstante, admitió que "la avería es tan grave como parece, eso no lo podemos ocultar, y cuando se sepa su alcance se podrá saber cuáles son las consecuencias sobre la producción de Arcelor y, sobre todo, sobre el empleo".

Más negativo se mostró José Luis Espinosa, responsable del área de Industria Auxiliar de CCOO, es decir, de las empresas que la siderúrgica tiene subcontratadas. "Lo más probable es que esta situación nos afecte de lleno muy negativamente", lamentó Espinosa, que no obstante expresó su confianza en que el horno A "vuelva a funcionar, sobre todo poco después de haber arrancado tras cuatro meses paralizado".