Vecinos y ecologistas reprochan la falta de información a la población en el incendio de Arcelor: "El dispositivo fue una ruleta rusa"

Arcelor aseguró este jueves, a través de un comunicado, que "no se ha registrado afección ambiental en las estaciones de control de la calidad del aire, tanto de la red propia de la compañía como las de la red autonómica ubicadas en Gijón" debido al incendio originado el miércoles en el horno alto A. Además, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón se indicó que, en las labores de control que la unidad del Seprona, que se mantendrán en los próximos días, "no se han detectado anomalía alguna, ni afección al medio ambiente". Tampoco los trabajos de los agentes del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ (Gedex) detectaron gases tóxicos.

Por su parte, dirigentes vecinales y ecologistas reprocharon que no se informara a la población sobre las medidas que debían adoptar ante la densa nube de contaminación. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), Manuel Cañete, tildó de "ruleta rusa" la actuación de emergencias por el accidente en Arcelor. "Afortunadamente no hubo daño humano alguno, pero sí posiblemente consecuencias industriales y medioambientales", dijo. Y reprochó que no se informara a la población del entorno sobre el siniestro.

Desde Ecologistas en Acción, se recordó que, en 2013, otro escape de arrabio del mismo horno alto ya ocasionó otra inmensa nube contaminante. En aquella ocasión, el viento la dirigió hasta Monteana, donde los vecinos tuvieron que resguardarse, llegando a tener que encender la luz en las ventanas de sus casas al quedar envueltas por aquella espesa nube, que impedía la entrada de la luz natural del exterior. Los ecologistas denuncian que "no se informó a la sociedad de las medidas que debían tomar para minimizar los efectos que esta nube de contaminación podría producir en las personas". "En especial, no se atendió a las más vulnerables, como personas con problemas respiratorios o niñas y niños", indicó el colectivo. Y urgió a Arcelor a acelerar las inversiones previstas en los planes de descarbonización de la siderurgia asturiana.