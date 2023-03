Ya había chispas antes del incendio: Principado y Arcelor, antes del siniestro, tuvieron una encendida conversación por la inversión en Asturias

No pasó desapercibido. En un aparte, en un salón del chalé de La Granda (Gozón) mantenían una agitada conversación dos presidentes: el del Principado, Adrián Barbón, y el de ArcelorMittal en España, José Manuel Arias. Ocurrió este lunes y la coincidencia se produjo con motivo de la presentación de la tecnológica The Next Pangea. Finalizado el acto, Barbón y Arias se quedaron solos e iniciaron una charla llena de gesticulaciones y semblantes severos. Hábilmente se alejó a la prensa de la escena.

Aunque los interlocutores de ese diálogo trasladaron en distintos ámbitos que no se trató de una conversación tensa, no fue esa la impresión que tuvieron los testigos. Era un diálogo vehemente en un momento en el que las relaciones entre el Gobierno del Principado y la multinacional pasaban por un tira y afloja. Ahora, el siniestro del horno alto A de Gijón, cuyas consecuencias para los planes futuros de la siderúrgica aún se desconocen, no ha hecho más que elevar la temperatura los ánimos. Ya componían hace días un cóctel candente en las relaciones estos cuatro elementos: una inversión clave para el futuro de la principal empresa de Asturias, el silencio aún medido de la multinacional sobre sus proyectos, la necesidad de un acuerdo social que pacifique el relato pese a las pérdidas de empleo que conllevará la "transición verde" de Arcelor y la proximidad de unas elecciones autonómicas en las que los socialistas quieren sacar pecho de haber garantizado la transformación de las instalaciones de la empresa. Ahora, las llamas en el horno alto han elevado los nervios. A las puertas del examen de las urnas, toda inestabilidad es terremoto. Miren la fotografía de Miki López que recoge ese momento que se trató de evitar a la prensa e imaginen el diálogo, conociendo este contexto. Lo que quiere el Gobierno regional. En la pasada legislatura, el gobierno asturiano vivió momentos de especial tensión cuando Arcelor puso sobre la mesa, de veras, no como órdago, la posibilidad de reducir a la nada su presencia en Asturias. El alto coste de la energía, el marco económico internacional y las importaciones de acero asiático hacían que el gigante siderúrgico se replantease objetivos. No era algo que se decidiese en despachos de Asturias ni de Madrid, sino que obedecía a la visión global y mundial del negocio. Ahí nació una batalla política por garantizar unos precios favorables para la industria electrointensiva, o la exigencia de aranceles para el acero procedente de países con menos restricciones ambientales. Cuando, ya en este mandato, irrumpieron la pandemia y su posterior sacudida económica, la decisión de la UE de acelerar la transición verde en lugar de ralentizarla abrió la puerta a ofrecer a Arcelor financiación para modernizar sus instalaciones en Asturias, elevarlas a los primeros puestos de competitividad y espantar el fantasma de que su presencia en el Principado terminase siendo un relato de lenta agonía. Arcelor aceptó la propuesta e incluyó Asturias en sus planes para adecuar la planta asturiana a la reducción directa de hierro (DRI) utilizando hidrógeno como reductor, y construir una nueva acería eléctrica híbrida que se alimentaría de chatarra y prerreducidos. Pero eso requería una enorme inversión y la fórmula acordada fue aprovechar el impulso de la financiación europea para hacer más atractiva a ojos de la multinacional la necesidad de invertir en Asturias. Hubo que convencer a Arcelor deque la idea era buena, también hubo que pelear que Bruselas autorizase la ayuda y se ajustó la cuantía al máximo posible pese a que la multinacional consideraba que era insuficiente. Hechos todos esos esfuerzos, el Principado no percibe que la empresa haya explicitado rotundamente: "Sí, me quedaré en Asturias, invertiré una cantidad millonaria, al margen de las ayudas, para garantizar un futuro a las instalaciones asturianas". Para el Ejecutivo de Barbón, poner sobre la mesa la garantía de fondos europeos para la operación ya es un éxito; más cuando se ha conseguido que la UE establezca un arancel ambiental para el acero producido sin exigencias de emisiones de dióxido de carbono. Pero todo ello resultaría redondo si la multinacional lo corroborase. Con el horizonte del 28-M, ni que decirlo. Lo que quiere Arcelor. La multinacional echa sus cuentas. Su voluntad de afrontar el reto "verde" es firme: una treintena de ingenieros ya trabajan en la transformación que necesita la factoría asturiana para adentrarse en el nuevo modelo. Pero aún cabe margen de negociación: una mayor aportación financiera contribuiría a despejar las incógnitas. Y, con todo, subsisten incertidumbres tecnológicas que no están claras. ¿Realmente el modelo de industria basada en el hidrógeno es factible a corto plazo, pendiente aún de inversiones en redes de transporte y grandes espacios de generación de energía renovable (paneles solares o molinos de viento)? ¿Es interesante cuando Estados Unidos ya se ha lanzado a la carrera por ofrecer hidrógeno en condiciones más favorables que Europa? Además, existen problemas que necesitan de un compromiso político. Este mismo mes de marzo habrá que renegociar el ERTE que sufre parte de la plantilla y la implementación del nuevo sistema productivo conllevará una reducción de personal: no hay otra. Se habla de 900 empleos que desaparecerían, aunque los optimistas los rebajan a 700. El argumento de la multinacional es que se compensarían con nuevos trabajos vinculados a las tecnologías del hidrógeno, pero sería necesaria una garantía de aceptación sindical. La empresa está dispuesta a proceder al ajuste gradualmente, mediante jubilaciones y otras medidas ajenas al despido, pero reclama un compromiso de seguridad y sosiego. Más aún considerando que todavía queda un largo camino y que los 460 millones de la UE aún no establecen todas las garantías a la operación. Como mucho, para calmar ánimos, la multinacional puede optar por garantizar la inversión de la acería, que permite actividad interrumpida y que no requiere de soporte eléctrico verde. Pero de quedar todo el plan en solo esa inversión se mermaría de manera muy considerable el peso laboral de la multinacional en Asturias. La incertidumbre ahora del horno A. El incendio del horno alto de Gijón, pese a que su futuro estaba en entredicho en los planes de la empresa, solo eleva las incertidumbres. Si la multinacional ve inviable su vuelta a la vida, optará (parece lógico) por realizar ajustes temporales de personal y esperar a que se concrete y despeje el futuro de la planta. Pero también si en estas circunstancias percibe inseguridad podría optar por reformular sus objetivos. De ahí que la mirada esté puesta ahora en qué hoja de ruta se marca Arcelor para los próximos años teniendo en cuenta el siniestro, sus consecuencias y todas las dudas antes citadas. En las últimas semanas se han intensificado negociaciones entre el Gobierno de España y la dirección internacional de la multinacional. Fue antes del siniestro, para tratar de ajustar aquellos flecos que inquietaban al gobierno asturiano. Ahora seguirán, con más razón, para alejar los nubarrones que algunos intuyen en el horizonte. Y quedan 65 días de campaña electoral.