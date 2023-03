La reforma laboral que lleva meses plasmándose en las estadísticas oficiales tiene su reflejo también en la de los portales de empleo. Infojobs ha publicado este miércoles su informe anual del mercado de trabajo, elaborado conjuntamente con Esade, en el que constata un aumento sin precedentes de la contratación indefinida. Y es que el número de vacantes ofertadas por las empresas que garantizaban un contrato indefinido y a tiempo completo se ha prácticamente duplicado (+92%) en el último año, superando el millón de ofertas en todo el ejercicio.

Pese al aumento en la estabilidad del trabajo ofertado, los salarios de las actuales vacantes son ligeramente peores. Y ello sin tener en cuenta que el coste de la vida se ha disparado en el último año. Los sueldos siguen siendo bajos porque, entre otros, sigue habiendo una alta competencia por los empleos disponibles. Según los últimos datos del informe de Infojobs, por cada oferta publicada había, de media, 46 candidatos dispuestos a asumirla.

Las limitaciones a la contratación temporal pactadas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, se nota. De los 2,7 millones de ofertas de trabajo que manejó Infojobs en 2022, el 38% ofrecieron un contrato indefinido a tiempo completo, cuando un año antes eran el 24%. En determinados gremios el efecto de la reforma laboral ha impactado notablemente, si bien el aumento de la estabilidad es transversal. Por ejemplo, entre los informáticos el 70% de las ofertas ya eran de empleo indefinido y hoy son del 80%. Pero en el caso de los comerciales, donde la proporción de ofertas de fijos se ha duplicado, pasando del 17% al 40%. No obstante, en perfiles como atención al cliente apenas ha habido cambios y siguen muy ligados a las campañas que aten las empresas con terceros.

Los datos de Infojobs vienen a confirmar otra tendencia que ya ha ido adelantado la estadística oficial: parte de lo que antes era temporalidad hoy ha pasado a fijo discontinuo. La figura estrella de la reforma ha pasado de residual a minoritaria (representa alrededor del 5% del total de ofertas publicadas), si bien el volumen de vacantes que ofertan este tipo de relaciones se ha multiplicado por 12, pasando de las 10.318 vacantes publicadas en 2021 a las 128.225 del 2022.

Por sectores, el turismo y la restauración confirman la recuperación del sector, que se lanza a ensanchar de nuevo sus plantillas y las ofertas publicadas en Infojobs por empresas de dicho ramo han aumentado el 127% respecto al año anterior. También se nota en las remuneraciones que ofrecen, más altas para tratar de atraer a las manos que los empresarios se quejan que faltan en el sector. Concretamente las nuevas ofertas pagaban un 5,1% más que el año anterior, si bien el salario medio sigue sin superar los 1.600 euros brutos al mes (12 pagas). Es el tercer gremio que peor paga, solo superado por las empresas de atención al cliente y de venta al detalle.

Sin señales de la 'Gran Renuncia'

El mercado laboral se ha recuperado en su mayoría del terremoto de la Covid, si bien no así en todos sus indicadores. Por ejemplo, sobre la temida ‘Gran Renuncia’ que ha generado dificultades en países como Estados Unidos, con una legislación laboral muy diferente a la española, el grado de competencia por las vacantes sigue siendo muy elevado. “Los altos niveles de paro y el poder desincentivador de las indemnizaciones por despido (que no se cobran en caso de renuncia voluntaria) han limitado mucho el efecto de este fenómeno, pero no lo han anulado completamente”, apunta Infojobs en su informe. La carencia de determinados profesionales se circunscribe a sectores muy concretos y altamente cualificados.

Y en la actual coyuntura, con la incertidumbre derivada de la nueva crisis bancaria o el persistente aumento de precios, hay poca predisposición entre los trabajadores para abandonar su puesto. Solo el 17% de los encuestados por Infojobs se lo plantea, frente al 23% existente justo antes del estallido del covid.

Los altos niveles de paro siguen permitiendo a las empresas ofrecer condiciones laborales igual o peores en muchos sectores porque saben que pese a ello encontrarán gente. En términos medios, cada vacante que una empresa publica en Infojobs tiene 46 candidatos dispuestos. Son menos que en 2020, cuando miles de temporales perdieron su empleo y la ratio se disparó a 1 por 72 candidatos. Pero la actual proporción es todavía superior a la que había en 2019, cuando era de 1 a 41.

La competencia, no obstante, fluctúa por sectores. Y frente a los perfiles con menos oferta, como los 18 candidatos por empleo en informática y telecomunicaciones, hay empleos muy disputados, como el de venta al detalle, que tiene 198 candidatos por oferta. Aquí se visualiza claramente el efecto de tener la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, y es que siendo este el sector que peor paga, es a su vez el que más gente dispuesta a trabajar en él tiene.

Y todo ello se nota también en los salarios de las nuevas ofertas, que apenas han variado de un año a otro, reflejando como las personas que se incorporan o se reincorporan al mercado laboral parten con peores condiciones dados los niveles de la actual inflación. Concretamente, de media las empresas ofrecen cobrar 24.395 euros brutos al año, o, lo que es lo mismo, 2.032,9 euros brutos al mes (en 12 pagas).