La fractura en Unicaja puede dejar su consejo reducido a 9 miembros de 15 durante un tiempo

Unicaja, sexto banco español por volumen de activos, afronta la pimera junta general de accionistas desde la fusión con Liberbank de 2021 en la que se va a visualizar de modo nítido la fractura interna. El año pasado ya se apreció un voto de castigo de algunos sectores andaluces opuestos al consejero delegado (el asturiano Manuel Menéndez, procedente de Liberbank) y que se hizo notar en el menor respaldo que obtuvieron cuatro de los consejeros malagueños que debían renovar y que fueron acusados de ser afines al sector asturiano.

Pero hoy va a ser el mayor accionista del banco, la Fundación Unicaja (posee casi el 30,24%), el que, tras la profunda y crispada renovación vivida en su patronato, va a liderar la oposición votando en contra de los dos consejeros independientes que deben someterse a ratificación (Isidoro Unda y Maite Costa) y que fueron nombrados por el consejo de administración y aceptados por el Banco Central Europeo (BCE). La Fundación los considera sospechosos de afinidad con Menéndez. El mayor accionista tampoco apoyará el informe de gestión, aunque aquí se abstendrá.

Si la Fundación logra su objetivo, el consejo, integrado por 15 personas (el máximo permitido por los estatutos), se vería reducido a nueve miembros durante un periodo por determinar. Esto es así porque a los dos independientes que no serían ratificados hoy si prospera el rechazo a Unda y Costa hay que sumar la dimisión, que se materializará al término de la junta, de la asturiana María Garaña, también independiente. Y además, de los cuatro representantes de la Fundación que han sido forzados a renunciar por el nuevo patronato, tres han dicho que se irán hoy mismo y que no esperarán a que los cuatro relevos que impulsa el mayor accionista reciban la anuencia del BCE. Así que, salvo que el banco se dé mucha prisa en nombrar tres nuevos independientes y que el BCE acelere la aceptación de estos y de los cuatro nuevos representantes de la Fundación afines al sector anti-Menéndez, el consejo va a verse privado del 40% de sus miembros durante un periodo dilatado. El BCE suele tardar entre 4 y 5 meses en dictaminar la idoneidad o no de los nuevos consejeros propuestos. Y aunque la Fundación ha negociado acelerar este trámite, cabe la duda de si se llegará a tiempo para que la decisión sobre la continuidad o no de Menéndez antes de agosto no tenga que ser tomada por un consejo incompleto, desequilibrado y con sólo dos independientes, cuando el BCE ya exigió a Unicaja meses atrás un mínimo irrenunciable de cinco.

Los sindicatos han anunciado su voto en contra de Menéndez. Los antiguos desencuentros de Menéndez con los sindicatos pesan, y la representación laboral se opone a lo que ya denomina "liberbankarización" de las relaciones laborales en Unicaja. Sin embargo, el responsable de este área de la gestión procede de Unicaja (y antes de Caja España-Caja Duero) y no de Liberbank, y no depende de Manuel Menéndez, sino del presidente de Unicaja Banco, el malagueño Manuel Azuaga, que es a quien reporta.

Más determinante va a ser en las votaciones de hoy lo que hagan otros accionistas de referencia. Se especula con que la Fundación podría tener el respaldo de accionistas andaluces, y entre ellos los grupos con arraigo malagueño Mayoral (5%) y Tomás Olivo (5,18%). La posición de Menéndez podría ser apoyada por Cajastur (6,56%), Oceanwood (7,41%), Tinajero (2,95%) y Masaveu (2,38). Queda la duda de Caja Extremadura (1,91%) y Caja Cantabria (1,34%). Y luego están muchos fondos de inversión nacionales e internacionales. Algunos de sus grandes grupos asesores han recomendado una posición contraria a la de la Fundación Unicaja.