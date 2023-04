La tramitación exprés "acelera las renovables sin depredación ambiental", asegura el Principado

La tramitación exprés que ha aprobado el Gobierno regional para las plantas de energía renovable "acelerará los proyectos" pero no supondrá "una depredación medioambiental", aseguró ayer el consejero de Industria, Enrique Fernández.

La nueva vía simplificada de tramitación que ha aprobado el Principado, que permitirá a los proyectos saltarse trámites como el de consulta a los afectados, sigue las directrices de la Unión Europea, según destacó ayer Enrique Fernández. "Europa se ha dado cuenta de que los ritmos de despliegue de renovables no son los apropiados ante la emergencia climática y al analizar esa lentitud ha visto que uno de los problemas son las tramitaciones administraciones, la burocracia excesiva que ralentiza estos proyectos", señaló el consejero, que añadió que "eso no significa que Europa diga que todo está permitido y consienta un despliegue incontrolado de estos proyectos de renovables, no, lo que está diciendo es que estas tramitaciones se aceleren y que si ello pasa por que alguno de los interminables trámites de consulta o exposición pública tienen que ser reducidos, que se haga".

El Principado acaba de hacerlo incorporando el procedimiento de determinación de afección ambiental, una vía de tramitación simplificada que ya utiliza desde diciembre el Ministerio para la Transición Ecológica en los proyectos que son de su competencia y que ha sido criticada por las principales organizaciones ecologistas y por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Critican la desaparición de garantías como la consulta a los afectados.

"La intención es acelerar el despliegue de los proyectos de renovables que hay en la región, pero teniendo en cuenta parámetros que sean garantistas en términos territoriales y en términos medioambientales" afirmó Enrique Fernández. Según el consejero de Industria, la nueva vía de tramitación exprés exigirá un refuerzo de los equipos de la administración que se dedican a ello y una reducción de los plazos. "Harán que las tramitaciones sean más ágiles y más rápidas", aseguró ayer Enrique Fernández.