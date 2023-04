La razón por la que 12.000 trabajadores asturianos están llamados a la huelga

Los sindicatos CC OO, UGT y USO han llamado a unos 12.000 trabajadores adscritos al convenio general del comercio de Asturias –tanto mayorista como minorista– a celebrar huelga todos los sábados de este mes de abril, esto es, los días 8, 15, 22 y 29. El pistoletazo de salida de las movilizaciones tendrá lugar este sábado, día 8, con dos concentraciones: una a las 12:00 en el número 12 de la calle Campoamor de Oviedo (delante del Cortefiel), y otra a las 18:00 en Parque Principado.

Los representantes sindicales sostienen que el motivo de la huelga es la renuncia de la patronal del comercio a abonar un plus salarial de 1.200 euros correspondiente al ejercicio 2022, y que estaría contemplado por el artículo 14 del convenio sectorial en la región. Esta es la razón, según los sindicatos, de que el pasado jueves se rompieran las negociaciones de la mesa del convenio entre los representantes de las empresas y los trabajadores.

"El plus ha sido un balón de oxígeno para los salarios de los trabajadores del sector y desde la parte sindical no estamos dispuestos a eliminarlo", advirtieron ayer los sindicatos en un comunicado, que añadía: "Y es que desde el 29 de noviembre de 2022, cuando se constituía la mesa negociadora, no ha habido avances en la negociación del convenio, debido a la cerrazón de una patronal instalada en la coacción, que pone en tela de juicio la seguridad jurídica del convenio colectivo de los años 2021/2022 y amenaza con la devolución por parte de las trabajadoras y trabajadores de todos los incrementos retributivos del año 2022, es decir, los 1.200€ del plus más las subidas salariales".