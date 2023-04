Suspendida la huelga en el comercio

Los sindicatos CC OO, UGT y USO desconvocaron ayer la huelga en el comercio minorista que se iba a celebrar este sábado en Asturias y a la que estaban llamados 12.000 profesionales de la región. Los representantes de los trabajadores han aceptado reanudar el próximo lunes 10 las conversaciones con la patronal acerca del convenio sectorial, cuya negociación se interrumpió el pasado viernes por la reclamación de las centrales sindicales de un plus salarial de 1.200 euros correspondiente al ejercicio 2022. No obstante, los sindicatos advirtieron de que si el lunes "no hay acuerdo" tendrán lugar las movilizaciones previstas para el resto de sábados del mes de abril, esto es, los días 15, 22 y 29.

La marcha atrás de los sindicatos se produjo unas horas después de que tres asociaciones mayoritarias del comercio minorista en la región –la Unión de Comerciantes, la Federación Asturiana de Comercio y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca– les emplazaran a retomar las negociaciones. En un comunicado, las asociaciones comerciales reprocharon la "postura de intransigencia" que a su juicio está adoptando en la negociación colectiva Acotex, patronal nacional del comercio textil de gran tamaño, que este año se ha incorporado a la Mesa del Comercio General. Según el colectivo, dicha "ausencia de negociación" ha llegado hasta la "irresponsabilidad" de no asistir a la mediación convocada el martes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), lo que consideran "una falta de respeto a las empresas y a los representantes empresariales y sociales asturianos". A su juicio, la huelga supone "un momento de inseguridad" para empresas y clientes. Por su parte, los sindicatos manifestaron su "satisfacción por el apoyo a la huelga y la voluntad de secundarla mostrada a lo largo de estos días por todas las trabajadoras y trabajadores del sector", a quienes felicitaron por su "valentía y entereza". Las centrales sindicales habían organizado para este sábado dos actos a modo de pistoletazo de salida de las huelgas: uno a mediodía en la calle Campoamor de Oviedo y otro a las 18.00 en Parque Principado, en Siero. "El plus supone un balón de oxígeno para los salarios de los trabajadores del sector y desde la parte sindical no estamos dispuestos a eliminarlo", advirtieron el martes los sindicatos en un comunicado.