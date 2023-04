Los siete enigmas de Herrero Brigantina

Hace poco más de un mes, todo parecía que iba viento en popa para Herrero Brigantina, la correduría de seguros fundada en 2011 por Juan González Herrero, un joven mierense, licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, que había trabajado en el departamento de seguros del Banco Santander en La Coruña, ciudad de donde tomó parcialmente el nombre de su nueva empresa ("Brigantium" era un asentamiento romano cercano a la actual localidad gallega). En apenas unos años, la compañía, establecida en Ponferrada y Madrid, había alumbrado diferentes sociedades financieras y legales, conformando un grupo empresarial que crecía a velocidad de vértigo y que aspiraba a salir a Bolsa este año. No obstante, el sueño corre el riesgo de hacerse añicos. Las investigaciones de LA NUEVA ESPAÑA y "El País" han revelado que la compañía acumula meses de retrasos en la devolución de cientos de miles de euros a decenas de clientes de toda España que habían depositado sus ahorros (en algunos casos, los generados durante toda una vida) en una serie de productos de inversión. Productos que, frente a lo que esgrimía Herrero Brigantina, no contaban con el permiso de las aseguradoras que figuraban en las cabeceras de los contratos. La situación de la firma asturleonesa, contra la que varios perjudicados han presentado demandas, presenta varios puntos pendientes de aclaración.

La directiva suspicaz.

La crisis comienza hace casi un año cuando C. P., una directiva de la zona norte de España (que comprende territorios como Castilla y León, Asturias o Galicia), solicita una reunión con la cúpula de Herrero Brigantina en la sede de Ponferrada. El motivo es hacer preguntas sobre algunos productos de inversión comercializados por la compañía, sobre todo el Top 25, una póliza "unit linked" (mezcla de seguro de vida e inversión diversificada en varios fondos) presuntamente suscrita con la aseguradora Axa. La inversión, canalizada a través de la filial North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC), ofrecía altas rentabilidades (del 5% anual), pero a C.P. el vehículo le generaba dudas. "Axa había enviado un correo electrónico a su red comercial asegurando que el Top 25 no existía", asegura ella a este diario. "La reunión con Juan González Herrero y el resto del consejo de administración fue el 31 de mayo, y el 17 de junio me despidieron", afirma la ex directiva. Durante aquella primavera, y ante las advertencias de C.P., muchos clientes de NAIBC solicitaron la recuperación de sus fondos, lo que provocó el primer gran atasco en las cañerías financieras del grupo.

El conciliábulo de Burgos.

González Herrero ha asegurado a este periódico que todos los contratos con NAIBC "están en regla" y que las acusaciones de impagos obedecen a una "campaña de patrañas tendenciosas" orquestada por varios ex empleados, entre ellos C.P. y su marido, L.G. Según su versión, este matrimonio de Salamanca había creado una red paralela de empresas de seguros mientras trabajaban para Herrero Brigantina con el objetivo de apropiarse de sus clientes y, al mismo tiempo, desplegar por toda España una red de agentes comerciales sobre cuyas operaciones se autoimponían unas "altísimas" comisiones. C.P. y L.G. niegan la mayor y señalan que, cuando González Herrero les contrató, "sabía perfectamente que habíamos creado una empresa varios años antes, en 2014, y que, de hecho, ese fue un estímulo para que nos fichara". El presidente llega a acusarles de haber robado "cientos de miles de euros" de sus clientes, así como de organizar una reunión en un hotel de Burgos el pasado junio para diseñar la estrategia con la que "hundir la empresa" y animar a otros trabajadores a abandonar la compañía. C.P. y L.G. admiten que se produjo ese encuentro, pero con un espíritu muy diferente: "Nuestro objetivo era informar a los mandos intermedios de la zona norte de las dudas sobre el Top 25 y exigirle a la directiva que explicara por qué Axa negaba su existencia". González Herrero despidió a ambos "por razones disciplinarias", aunque finalmente los jueces han declarado un despido nulo y el otro, improcedente.

El hombre en la "cúspide".

A lo largo de la última década, Herrero Brigantina ha ido creando sociedades a medida que crecía. Una de las principales es la citada NAIBC, con oficinas por toda España. Ésta a su vez engloba a las filiales Broker Asegurador de Ultramar y Neonova Investors, encargada de gestionar la sicav del grupo, Blacksmith Capital, y la salida a Bolsa de toda la compañía. No obstante, uno de sus máximos responsables acaba de abandonar su cargo, y afirma sentirse "ultrajado, violado y vejado" por sus excompañeros. El grupo también va a prescindir del despacho de abogados que tenía en Vigo, Olsen & Lancaster, puesto en marcha por dos asturianos. En el extranjero cuenta con una empresa de formación de directivos, Pembroke & Grosvenor, ubicada en Florida; y una delegación en Londres, Blacksmith & Brigantine. González Herrero se desvincula de la gestión de NAIBC, afirmando que él sólo posee el 20% de las acciones y que ya se trata de una compañía independiente. No obstante, una de las demandas presentadas por los afectados asegura que Herrero Brigantina y NAIBC "son la misma empresa" y que el responsable "en la cúspide" del grupo es González Herrero, quien "gobierna la compañía con carácter personalista".

De camarera a vicepresidenta.

Varios ex trabajadores apuntan a un hecho concreto como "punto de inflexión" en el rumbo de la compañía, un "cambio hegemónico" que tuvo lugar en 2021 y donde confluyen las esferas profesional y personal: el matrimonio entre González Herrero y su segunda esposa, Kelly Galeano. Esta colombiana, antigua camarera en un pub de Ponferrada, recibió un curso de formación en la compañía y fue designada vicepresidenta de su consejo asesor. "Desde que se casó con ella, Juan empezó a contratar a personas de su entorno. El culmen se produjo cuando él llegó a proponer la apertura de una delegación en Colombia en la que estuvieran al frente la madre y el hermano de Kelly", asegura una ex directiva, que sostiene que algunos de los actuales trabajadores "no tienen ningún tipo de formación financiera ni jurídica apropiada para los servicios que ofrecen". Otros ex empleados, no obstante, afirman que Galeano "es una persona muy trabajadora y ha sabido poner orden en los gastos de la empresa frente a la dirección anterior". Más allá de este caso, en lo que sí coinciden diversas fuentes es que, salvo el propio González Herrero y el antiguo responsable de Neonova, "ni los miembros del consejo ni la gran mayoría de los comerciales cuentan con el título MIFID (directiva de mercados de instrumentos financieros, en sus siglas en inglés) que exige el sector".

Los supervisores.

La complejidad de los productos ofrecidos por la empresa hacen difícil saber en realidad qué organismos regulatorios supervisan (o deberían supervisar) las actividades de Herrero Brigantina. En teoría, toda compañía que preste servicios financieros debe estar bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, pero los "unit linked" comercializados por NAIBC, al estar vinculados a un seguro de vida, están supervisados por la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía. Este departamento está analizando la actividad de Herrero Brigantina. Lo que sí está muy claro es que, además de Axa, otras tres aseguradoras han negado tajantemente haber firmado acuerdo alguno con el grupoasturleonés: Plus Ultra, Generali y Canada Life.

El lema en latín.

El lema oficial de Herrero Brigantina, utilizado en sus carteles y en sus mensajes corporativos, es "Certo in dubium", con la intención de querer decir "certeza en medio de la duda" o "certeza ante la duda". No obstante, el término es lingüísticamente incorrecto. Según explican desde la Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego (Céfiro), "el eslogan correcto tendría que ser ‘in dubio certum’, que significaría algo así como ‘lo cierto / la certeza en / ante la duda’".

¿Y el dinero?

En realidad, lo único que preocupa a las decenas de clientes que no tienen acceso a sus ahorros (las cantidades oscilan entre los 10.000 y los 300.000 euros) es si podrán recuperarlos. En un primer momento, medio centenar de perjudicados se aglutinaron en un grupo de Whatsapp coordinado por la Asociación de Víctimas de Chiringuitos Financieros (Victifin), pero recientemente se disolvió. De momento no se ha presentado ninguna demanda colectiva y, aunque cada damnificado está haciendo la guerra por su cuenta, muchos mantienen contacto regular. Algunos de ellos, no obstante, no tienen excesivas esperanzas: "Este barco está hundido desde antes que empezaran nuestros retrasos y lo que vivimos desde hace unos meses son las últimas bocanadas".