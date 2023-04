El comercio reanuda hoy la negociación del convenio tras cancelar la huelga

Los representantes sindicales y la patronal del sector del comercio general en Asturias –tanto mayorista como minorista–, que da empleo a alrededor de 12.000 personas, reanudarán hoy las negoicaciones sobre su convenio colectivo, después de que los sindicatos desconvocaran la huelga prevista para este pasado sábado en protesta por la decisión de parte de los empresarios de no abonar un plus salarial de 1.200 euros correspondiente al ejercicio 2022. La marcha atrás de los sindicatos se produjo después de que tres asociaciones –la Unión de Comerciantes, la Federación Asturiana de Comercio y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca– los emplazaran a retomar las conversaciones y culparan a la patronal del comercio textil Acotex de adoptar "posturas intransigentes e irresponsables". Con todo, los representantes sindicales de CC OO, UGT y USO han advertido de que "si no hay acuerdo" se celebrarán huelgas el resto de sábados de este mes.