El expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por el incendio del horno A de ArcelorMittal en Veriña (Gijón), acordado el pasado martes por la dirección de la empresa y los sindicatos UGT, CC OO y USO, afectará principalmente a las plantillas de la acería de Avilés y a los talleres de hojalata y de alambrón, además de al personal del propio horno siniestrado y del sínter que lo alimenta de mineral de hierro.

El ERTE por fuerza mayor, que está siendo examinado por la autoridad laboral, comprende a los trabajadores del llamado Clúster Asturias, el cual abarca las instalaciones siderúrgicas asturianas y las plantas acabadoras que dependen de ellas: Extebarri (País Vasco), Lesaka y Legasa (Navarra) y Sagunto (Comunidad Valenciana). El Clúster Asturias da empleo a unos 7.000 trabajadores, de los cuales unos 4.900 están en Asturias. No obstante, el expediente no involucrará al aproximadamente medio millar de trabajadores en Asturias de los departamentos estructurales no ligados a la actividad fabril, como el financiero, el de medio ambiente, el de I+D o el de seguridad. Por lo tanto, los potenciales afectados por el ERTE en el Principado rondarán los 4.400 profesionales, calcularon fuentes sindicales.

La compañía siderúrgica aún no ha concretado cómo se ejecutará el ERTE, pero desde la plantilla se da por seguro que habrá recortes en los hornos altos –toda vez que sólo funciona el B a causa del incendio–, así como en los sínter que los alimentan de mineral de hierro.

La falta de arrabio por la inactividad del horno alto A está afectando a la producción de la acería de Avilés. "Hay turnos que trabajan con dos líneas de colada y otros que sólo lo hacen con una", señalaron fuentes sindicales. Por lo tanto, todo indica que también aquí se regulará a personal.

Con la cabecera siderúrgica limitada por la falta de un horno, será necesario ajustar producción en los talleres si no se traen productos semielaborados de otras plantas. La compañía analizará la demanda que tiene cada uno de ellos de cara a aplicar ajustes que serán cubiertos desde el punto de vista laboral con el ERTE. Desde la plantilla se destaca que en estos momentos los talleres acabadores en peor posición son los de hojalata en Avilés y alambrón en Gijón. Este último taller acabador "en los últimos meses ha sufrido, al menos, una parada de una semana al mes", indicaron fuentes sindicales.

Un portavoz de ArcelorMittal indicó que hay intención de preservar la producción del tren de bandas en caliente (TBC) de Avilés, donde se lamina el acero semielaborado plano (conocido como "slab" o planchón) y se transforma en bobinas que utilizan otros talleres acabadores de la compañía en Asturias, pero también en País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. Aquí trabajan unas 370 personas.

En talleres como los de chapa gruesa y raíl de Gijón la actividad es alta y desde la plantilla no se esperan recortes.

En la reunión del martes, los sindicatos solicitaron a la compañía "reforzar los suministros de productos semielaborados desde otras plantas del grupo" para compensar la capacidad perdida y garantizar el suministro de las instalaciones acabadoras.

El acuerdo del ERTE contempla una reducción de hasta el 25% de la jornada anual del conjunto de los trabajadores, aunque desde la empresa apuntan que en el ERTE anterior, vigente hasta marzo y con un horno cerrado termporalmente por la contracción del mercado, el máximo fue del 6%.

Al igual que en el antiguo expediente, se mantiene el pago del 90% del salario bruto y el 100% de las pagas extras, así como la totalidad de las vacaciones "independientemente del tiempo de suspensión del contrato", indica el acuerdo marco. En principio, el ERTE tendrá una duración máxima de seis meses, aunque cabe la posibilidad que el plazo se prolongue o reduzca. Todo depende del alcance definitivo de los daños del incendio en el horno A, que los técnicos de Arcelor aún deben determinar.

Transparencia exige a Industria que revele la letra pequeña de la ayuda de 450 millones

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público independiente, ha instado al Ministerio de Industria a que revele el contenido del memorando de entendimiento que firmaron el 13 de julio de 2021 en Gijón el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ArcelorMittal, Lakshmi Mittal. Fruto de ese acuerdo fue la aprobación la semana pasada de una ayuda directa de 450 millones, dentro del PERTE de descarbonización de la industria, a la compañía siderúrgica. El 2 de marzo de 2022, un reclamante se dirigió al Consejo de Transparencia porque quería conocer el memorando que habían firmado Sánchez y Mittal en Gijón "para conocer qué obligaciones asume el Gobierno de España". Transparencia se dirigió al Ministerio de Industria, que respondió que la solicitud podía afectar a los derechos e intereses de Arcelor, por lo que concedió a la compañía un periodo de alegaciones. Con las alegaciones de Arcelor, Industria señaló que la información de detalle del memorando incluía pormenores de la compañía, en su objetivo de descarbonización, "considerados como innovadores y su revelación supondría una desventaja competitiva". Por ello, Industria consideró necesario proteger la información. El reclamante no se conformó e interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Industria presentó alegaciones reiterando su oposición y aludiendo al "secreto empresarial". Finalmente, y pasado un año de trámites, Transparencia a instado a Industria a revelar la letra pequeña del memorando que no incluya información tecnológica o ecomómica de la empresa.