Arcelor y el seguro inspeccionarán hoy el interior del horno alto incendiado en marzo

Técnicos de ArcelorMittal y de la compañía aseguradora inspeccionarán hoy los daños en el horno alto A de la factoría de Veriña, que sufrió una importante avería el pasado 22 de marzo, al incendiarse la instalación debido a un escape de arrabio que se produjo por una de las toberas (por las que se insufla aire caliente en el horno alto) y por la pared del crisol (en el que se recoge el arrabio –hierro líquido– tras fundirse el mineral).

Para proceder a la inspección se abrirá un hueco en la pared del horno alto, para poder comprobar el alcance de los daños y en qué estado ha quedado su interior tras las explosiones que se produjeron en esta avería.

No es la primera vez que se perfora el crisol de uno de los hornos altos de la factoría siderúrgica, pero en otras ocasiones esa avería se debió al desgaste de esa parte del horno. En esta ocasión el siniestro ha sido de otra magnitud, debido a las explosiones que se originaron al entrar agua en la instalación y caer sobre el material incandescente.

La inspección que se hará hoy será clave para conocer el alcance real de los daños y que la compañía tome la decisión de si repara o no una instalación cuya vida útil llegaba hasta 2025, ya que este horno va a ser reemplazado por la futura planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde. En el caso de que no se reparara el horno alto, ArcelorMittal tendría que incrementar la importación de acero semielaborado, desde otras factorías del grupo, para su laminación en los talleres acabadores de Asturias. La decisión de Arcelor no se prevé que sea inmediata.

El accidente del pasado 22 de marzo se originó mientras se estaba procediendo a la sustitución rutinaria de una tobera. Los trabajadores de la instalación fueron evacuados, ante la fuga de arrabio, el incendio y la gran humareda que se generó. Tras el accidente, los sindicatos también denunciaron la falta de mantenimiento en las instalaciones.

A raíz del accidente, la dirección de ArcelorMittal pactó con los sindicatos UGT, CC OO y USO un ERTE por causas de fuerza mayor que afectará, sobre todo, a personal de los hornos altos, de los sínter que los alimentan de mineral de hierro, del tren de alambrón de Gijón, de la acería de Avilés y de las líneas de hojalata. El acuerdo alcanzado contempla una reducción de la jornada laboral anual de hasta un máximo de un 25% para los trabajadores.