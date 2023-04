El Colmao de La Felguera es una tienda de ultramarinos especializada en productos gourmet. Jamones y embutidos ibéricos, quesos, conservas, vinos y dulces artesanos forman parte de la amplia y cuidada selección de productos a la venta, que su propietario, Marcos Gómez, combina con su faceta de cortador de jamón. Un negocio de estilo tradicional que ha sabido ver las ventajas de la digitalización para poder llegar, desde su ubicación, en el centro de La Felguera, al resto del mundo. Abierta en el año 2012 la tienda contaba por aquel entonces con un tímido perfil en Facebook que poco a poco fue creciendo. "Enseguida fui consciente de la importancia que tenía internet, que había que estar y además tenían que verte, así que con el tiempo me fui subiendo al tren de la digitalización", cuenta Gómez.

Participar en el programa DICA le pareció la oportunidad perfecta para ampliar y actualizar conocimientos. "El trabajo en la tienda me deja poco tiempo libre y como soy muy perfeccionista siempre me faltaban horas para dedicarlas a trabajar mi presencia online. El programa DICA fue la ocasión perfecta para recibir asesoramiento profesional y ponerme a ello", asegura.

Tras la formación recibida confiesa que ha logrado darle la importancia y el tiempo que se merecen a sus redes sociales, a la ficha de Google o crear una cuenta de WhatsApp Business. "Es cómo tener una tienda más, tienes que dedicarle tiempo, pero el ir comprobando cómo las reseñas han mejorado nuestro posicionamiento o cómo hemos aumentado en seguidores, te anima a seguir trabajando en ello. Para mí ha sido esencial poder contar con expertos que me guiasen en un mundo tan complejo y cambiante como el digital. Si no estás actualizado no te sirve porque no le sacas rendimiento", explica.

Internet se ha convertido para este negocio en un gran escaparate en el que poder mostrar todos sus productos y servicios, tanto es así que su siguiente paso será crear una página web. "No digo que la digitalización sea obligatoria en el comercio de proximidad, pero sí tengo claro que cualquier negocio que quiera crecer necesita contar con el escaparate que te da internet", concluye Marcos Gómez.