Fondos de inversión y pensiones ofrecen “lluvia de millones” para comprar o fusionar pesqueras

El presidente de una de las principales comercializadoras de pescado congelado de Vigo enciende el ordenador. En la bandeja de entrada de su correo electrónico encuentra este mensaje: “Somos una empresa especializada en M&A [fusiones y adquisiciones, mergers and acquisitions en inglés]. Tenemos inversores interesados en el sector de los congelados, y el grupo encaja perfectamente con el perfil que buscan nuestros inversores. Tenemos interés en conocerle para plantearles diversas propuestas, las cuales le sugeriríamos escuchar”. En escasas diez líneas, este empresario acaba de recibir una propuesta de compra por su empresa, que factura unos 90 millones de euros anuales y que tiene más de cuatro décadas de historia. El remitente no es un fondo de inversión o private equity, sino lo que en el sector financiero se conoce como boutique. “Es como un intermediario, ofrecen este tipo de operaciones. Se dedican a eso y van a saco”, ilustra un consultor especializado. De la decena de firmas gallegas de esta industria consultadas por FARO, la mayoría ha recibido una proposición similar en los últimos meses. “Están en el punto de mira, con una lluvia de millones. Es una actividad de futuro”.

Son negocios con generación constante de caja y, como apunta el CEO de otra de las compañías tanteadas, “en el caso de la pesca o acuicultura los derechos sobre recursos controlados y no ilimitados van adquiriendo mucho valor en la medida en que cada vez son más difíciles de obtener de forma orgánica”. Porque los derechos de pesca extractiva son finitos, así que crecer por vía inorgánica –adquiriendo compañías con flota– es casi la única opción disponible para crecer en volúmenes, garantizarse el acceso al recurso, verticalizar los procesos de producción y mejorar la rentabilidad. Por debajo de enormes operaciones como la de Cooke Inc. y Nueva Pescanova, que se consumará previsiblemente a mediados del mes de junio, subyace un ecosistema propio de negociaciones de este tipo. Con la irrupción, incluso, de fondos de pensiones internacionales. En este caso, su interés es la deuda. “Imagina una operación en la que un operador se plantee comprar a otro. Esta gente saca un bono a diez años y financia la operación”, prosigue el consultor, de modo que se plantea un mecanismo alternativo al bancario tradicional. Fondos de este tipo ya se han postulado para irrumpir en la industria gallega de la pesca congelada, como ha podido acreditar este periódico.

“Sí hubo un contacto a través de un abogado, pero no se avanzó más allá de ese primer momento”, recuerda otro empresario consultado, que ejerce de director de exportaciones. Por el tipo de compañía en la que trabaja, “no es una opción que ahora mismo se contemple”. Pero sí certifica que “han contactado a algunas otras empresas”. El hecho es que el perfil de estas sociedades, mayoritariamente familiares, cierra la puerta a planteamientos de estas características. “No tenemos la puerta abierta y, por ello, no hay ninguna conversación al respecto”, zanja una compañía del área de Vigo. A día de hoy, la presencia de fondos y private equity en el top de comercializadoras es todavía reducido. Nueva Pescanova pasará a manos, si el resultado de la due diligence (auditoría) es satisfactorio, de un holding de Canadá centrado en la proteína marina. Iberconsa fue pionera en este sentido, al dar entrada en su capital a Portobello Capital, primero, y a los norteamericanos de Platinum Equity, después. Las negociaciones del equipo de Alberto Freire y Alberto Encinas para la integración de Mascato –pujaron hasta el final por la multinacional de Chapela– quedaron en stand by. De momento.

En esta categoría figuran grupos como Discefa, en manos del fondo de capital riesgo GED desde mediados de 2016, y con sede en el concello coruñés de Cambre. Cerró el ejercicio 2021 con ventas por 83 millones de euros. GED llegó a contratar a la consultora PwC para allanar el traspaso, pero después descartó una desinversión. La opción de la venta ha vuelto a ponerse sobre la mesa, según ha podido confirmar FARO en varias fuentes del sector; a empresas pesqueras gallegas se les ha ofrecido esta transacción. Un private equity es también, desde 2018, el propietario de Unión Martín, distribuidora de pescado de Mercadona. Se trata de Alantra, que el pasado ejercicio selló la compra de Silomar, otra operadora de la industria que le ha aportado volúmenes y una factoría de elaborados. Está en un escenario ahora similar al de Discefa. Otras dos compañías que suman algo más de 70 millones de volumen de negocio –una de ellas, gallega– también buscan comprador, aunque en su caso están en manos de empresarios fundadores o sus familias.

Claves

Capital riesgo e intermediarios Son los propios fondos –private equity– los que se dirigen a las empresas, pero también intermediarios de firmas conocidas como “boutiques” de inversión. “La alimentación es el futuro”, constatan los consultores expertos.

Fondos de pensiones Se ofrecen para financiar operaciones de gran tamaño. Proponen una emisión específica de bonos, por ejemplo, para entrar en una transacción. Ya se han postulado para irrumpir en la industria gallega de pescado congelado.

El motivo del “no”

“Comunicaciones y cartas de ese estilo –afirma otro CEO consultado, en referencia al correo mencionado al inicio de esta información– nos llegaron a las distintas empresas del grupo y a colegas y colaboradores. También nos contactó directamente algún intermediario. Es normal que ocurra”. A su juicio, “es difícil que se produzcan operaciones porque el razonamiento que hace el potencial comprador es similar al que pueda hacer la propiedad actual. Así que, salvo circunstancias extraordinarias como motivos generacionales en caso de empresas familiares o que realmente exista un plan de crecimiento orientado a la venta desde una fase anterior, no suele haber demasiados motivos para que se produzcan. Ni uno ni otro han sido nuestro caso y por eso seguimos remando todos los días”. A falta de disponer de los datos consolidados correspondientes al ejercicio 2022, el año anterior el top de operadores gallegos contactados por este periódico (19 en total) superaron holgadamente los 4.500 millones de euros de volumen de negocio. Todos mejoraron sus registros preCOVID.