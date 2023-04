Este es el sector asturiano que tiene más carga de trabajo que personal

En el año 2003, Facebook no existía, LinkedIn no llegaba a los 5.000 miembros –hoy supera los 900 millones–, los jóvenes cibernautas "chateaban" en IRC, se producía la primera gran explosión de los portátiles, los teléfonos móviles aún no eran pequeños ordenadores y compañías ya desaparecidas como Terra brillaban en el olimpo digital español. Fue entonces cuando en Asturias nació el Cluster TIC, una pequeña agrupación de las empresas que en aquel momento tomaron conciencia de las oportunidades que ofrecía internet y el avance imparable de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Veinte años después, sus pronósticos no parecen equivocados: las cerca de 400 compañías en la región dan empleo a unas 10.000 personas y aportan casi el 5% del PIB. El Cluster, sin ir más lejos, aglutina a 119 empresas. Varias de ellas compiten a escala internacional, cotizan en Bolsa y están especializadas en los sistemas y tecnologías más innovadores del mercado. No obstante, los profesionales del Principado coinciden en varios desafíos que deben abordarse.

"Si queremos una auténtica digitalización de Asturias –tanto de sus organizaciones públicas como privadas– para hacer más competitiva la región, más atractiva para sus ciudadanos y atraer más personas es imprescindible que la digitalización sea motor de cambio y no una simple palanca. Ver la tecnología como un elemento más de la cadena de suministros es decimonónico, es antiguo y, lo que es peor, es erróneo". Patricio Arias, presidente del Cluster, pronunció estas palabras el pasado martes frente al vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, en la inaguración de una serie de jornadas sectoriales que tendrán lugar las próximas semanas con motivo del aniversario. En su discurso, Arias dirigió varios torpedos al Principado por la escasa atención pública que, a su juicio, reciben las TIC, y por la necesidad de formar y a atraer jóvenes de fuera de Asturias, lo cual "contribuiría a revertir el problema demográfico". Enrique Jáimez, director del Cluster y mano derecha de Arias, asegura que la situación del sector a nivel de contratos y proyectos es "muy buena", dado que "prácticamente todas las empresas de todos los sectores están en plena transformación digital, gracias al impulso de los fondos europeos". Jáimez destaca dos grandes desafíos para el sector: el cambio vertiginoso de la tecnología –cuyo último protagonista para el público general es la inteligencia artificial– y la necesidad de plantillas muy formadas en dichas innovaciones. "Nuestro sector se parece cada vez más a la medicina, no basta con ser simplemente un informático: hay que ser informático neurocirujano, informático cardiólogo, informático estomatólogo... Hay especializaciones tecnológicas muy concretas y necesitamos formar a los profesionales de las compañías en las últimas fronteras del conocimiento técnico, que además son cada vez más cambiantes", explica Jáimez, que solicita que desde las Administraciones públicas se oferten más planes de formación. Precisamente fue en 2003, el año del nacimiento del Cluster, cuando David Rodríguez, CEO de la plataforma de marketing digital ovetense Hexagon, dio sus primeros pasos en el sector. "En estos veinte años esta es la cantidad de ayudas públicas que tanto mis socios como yo hemos recibido: cero euros", reprocha. Rodríguez hace distinción entre iniciativas municipales: "Oviedo es una auténtica vergüenza en cuanto a ayudas a emprendedores; el año pasado no destinó ni un euro, mientras que el programa Gijón Impulsa dedicó 16 millones de euros". Con todo, Hexagon se encuentra en pleno crecimiento: próximamente prevé iniciar una ronda de financiación para captar 2,4 millones de euro y prevé duplicar su plantilla, pasando de los 14 empleados actuales a cerca de los 30. "El 90% de nuestros trabajadores son asturianos, y estoy muy orgulloso de ello. En Asturias hay mucho talento humano y empresarial, aunque quizá en los últimos años los recursos públicos se han centrado demasiado en la industria. Si se hubiera hecho el mismo esfuerzo con las TIC, seríamos el Silicon Valley de Europa", asegura Rodríguez. En efecto, si hay una palabra que repiten frecuente los profesionales del sector es "talento". "Nosotros no consumimos carbón, hierro o arcilla: el 95% de nuestros costes son de personal. Y eso está bien, porque de ese modo buena parte de lo que facturamos se va en salarios que contribuyen a dinamizar la economía de Asturias", afirma Jáimez. No obstante, advierte de que el riesgo del sector es "morir de éxito", es decir, que las empresas tengan que rechazar clientes por falta de tiempo o de recursos humanos. "Estamos facturando al 100% de nuestra capacidad, pero podríamos hacerlo al 120% si contáramos con más personal", enfatiza el director del Cluster. En esta línea, Marco Prieto, director técnico de la consultora Asac –establecida en el Parque Tecnológico de Llanera–, coincide en que las compañías del sector "tienen una carga de trabajo elevada", pero que "hay dificultades para conseguir los recursos humanos necesarios". Se trata de la vieja ley de la economía: "Hay una demanda muy alta de profesionales, pero no la suficiente oferta". "Las empresas nos estamos robando unas a otras a los profesionales, estamos subastando puestos de trabajo a golpe de talonario", ilustra. En su discurso del martes, Arias reclamaba al Principado que incentivara la contratación pública de tecnológicas asturianas, ya que en los tres últimos ejercicios "sólo entre el 3% y el 8% de los contratos se destinaron a pymes regionales". Prieto, no obstante, considera que "si se extiende la práctica de que una Administración favorezca a unas empresas frente a otras, ese mismo fenómeno puede darse cuando una compañía asturiana concurra a una licitación en otro lugar". "No podemos poner barreras en nuestro territorio si tampoco queremos tenerlas fuera", advierte. Pequeños gigantes Aunque establecida en Madrid, la empresa de servicios en la nube y ciberseguridad Gigas tiene sello asturiano, dado que su fundador y CEO, Diego Cabezudo, es gijonés. Y él cree que, haciendo de la necesidad virtud, el pequeño tamaño de la región puede ser una oportunidad para que sus empresas TIC se expandan por todo el planeta. "Hay países muy pequeños en el mundo que lo han hecho extremadamente bien, como Irlanda e Israel", subraya Cabezudo. "Sus mercados nacionales son tan pequeños que las compañías nacen desde el primer momento pensando en ofrecer sus servicios internacionalmente, convirtiendo en un atractivo lo que podría parecer una desventaja", explica el directivo, que vivió seis años en Irlanda: "Allí desde el primer momento una ‘start up’ tiene la mirada puesta en los mercados de Estados Unidos y Europa". A su juicio, Asturias podría seguir ese modelo, "sobre todo teniendo en cuenta las ventajas que tiene la región en calidad y coste de la vida". "Las compañías deberían aprovechar esos factores, porque la capacidad de ofrecer servicios a nivel internacional desde Asturias es un elemento competitivo respecto a otros lugares como Madrid o Barcelona u otras ciudades del extranjero", afirma.