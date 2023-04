Arcelor tiene esta semana de plazo para evitar una escalada de la conflictividad

La huelga de 24 horas en ArcelorMittal para desbloquear la negociación del octavo acuerdo marco de la multinacional en España paró ayer la producción en Sagunto, donde el llamamiento contaba con la unanimidad del comité laboral, mientras que en Asturias, donde solo fue convocado por la sección sindical de CC OO, la incidencia fue "desigual", según la empresa, y "total", salvo en aquellas instalaciones para las que se decretaron "servicios mínimos abusivos", según el sindicato convocante. CC OO habló de "éxito".

A diferencia de la posición de CC OO, los tres comités de Asturias (los de las fábricas de Avilés y Gijón y el parque de minerales) decidieron por mayoría no sumarse a la convocatoria y mantener su propio calendario de movilizaciones, que se iniciará el próximo martes, día 2, si esta semana no hubiese acercamiento de posiciones en la mesa negociadora. Los comités dijeron que "no dan por rotas las negociaciones del octavo acuerdo marco".

La negociación comenzó hace un año y se pretendía darla por concluida a fines de marzo. Ahora los comités asturianos dan como margen esta semana. A su vez, CC OO tiene ya convocada una nueva jornada huelga en solitario –esta vez de 16 horas– para este viernes si antes no se llega al acuerdo.

La dirección de ArcelorMittal informó que las instalaciones asturianas de cabecera operaron ayer con normalidad y que hubo "incidencias de paro" en el tren de bandas en caliente, parte de la laminación en frío, galvanizado y hojalata –instalaciones pertenecientes todas ellas a la fábrica de Avilés–, así como en la acería de Gijón y en el tren de chapa gruesa de esta misma factoría.

CC OO explicó que "salvo las instalaciones en los que se han aplicado los abusivos servicios mínimos pactados con UGT y USO en 2005" –y que han sido recurridos–, "se ha paralizado la totalidad de instalaciones productivas". Y ello, dijo, "a pesar de que no se han realizado piquetes" y "se respetó el derecho de aquellos que no secundaron los paros".

En Asturias estuvieron activos con servicios mínimos, según CC OO, el horno alto B (el A está parado por avería), las baterías de coque y el sínter A (el B está detenido por el siniestro del horno alto A). Por el contrario, y según CC OO, el parque de minerales estuvo afectado por la huelga de maquinistas, y la acería de Gijón y los trenes de carril, alambrón y chapa gruesa pararon. En el caso de Avilés, la acería LDA mantuvo la producción, según CC OO, por tener servicios mínimos decretados, mientras que quedaron inactivos, señaló, el tren de bandas en caliente, el decapado, los trenes tándem 1 y 2, las líneas de galvanizado 1 y 2, las de hojalata 2 y 3, el recocido continuo, la limpieza electrolítica, los hornos campana, el témper y las líneas de inspección 1 y 2.

CC OO justificó la llamada a la huelga como una acción necesaria para quebrar el "inmovilismo" de la empresa en su propuesta de acuerdo marco para el conjunto de sus instalaciones en España. En la última reunión –argumentó CC OO– la empresa planteó una mejora salarial del 0,2 puntos, "pasando del 12% al 12,2%" para cuatro años. El sindicato dijo que este incremento supone una subida de 48 euros brutos al año (7 euros mensuales) para un sueldo de 42.000 euros brutos anuales. Y que con ello no se garantiza la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Los sindicatos UGT (primera fuerza sindical en ArcelorMittal en Asturias) y USO juzgaron también "insuficientes" los avances. Aun así, estas fuerzas sindicales sacaron adelante por mayoría la semana pasada en los tres comités de la empresa en la región no emprender acciones de presión hasta el martes 2, a la espera de lo que ocurra esta semana. Los comités decidieron el pasado vierrnes "no dar por rotas las negociaciones". La próxima sesión negociadora está prevista para mañana. Los comités tienen convocados paros de dos horas en diversos turnos de trabajo los días 2, 5 y 8 de mayo, de cuatro horas para los días10, 12, 15 y 17, y de ocho horas para las jornadas del 22, 23 y 25 de mayo.

La empresa mantiene la voluntad de llegar a un acuerdo, según dijo en los últimos días. El pasado día 18 ya hubo un entendimiento entre la dirección, UGT, CC OO y USO en el ámbito de Asturias aunque supeditado al pacto estatal.