Los ecologistas reclaman reducir la producción de coque en Gijón para autorizar el horno DRI

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en las evaluaciones ambientales de los proyectos del horno de reducción directa de mineral de hierro (DRI) de Arcelor en Gijón y al de generación de hidrógeno verde de EdP en Aboño, en las que reclaman que las nuevas inversiones lleven aparejadas la reducción de producción de las baterías de coque de Gijón y el cierre de los dos grupos de la térmica de Aboño, respectivamente. En cuanto al proyecto de Arcelor, el grupo ecologista considera que los estudios de impacto ambiental no deben hacerse exclusivamente sobre las emisiones del horno DRI, en la que el hidrógeno sustituye al coque de carbón como elemento utilizado para extraer el hierro del mineral que lo contiene.

«Todos los estudios sobre los efectos contaminantes y energéticos de esta nueva instalación no deberían de realizarse como si estas fueran las únicas existentes», sino analizando el resultado de añadir las futuras emisiones de ea instalación y el horno eléctrico mixto también previsto al horno alto y el sínter que se van a mantener «y evidentemente, de las baterías de coque, dado que aunque en el proyecto se recoge la reducción del uso de coque, no hay ninguna indicación sobre la reducción de su producción» en Gijón. En el caso del proyecto de EdP en Aboño, reclaman que su aprobación se condicione al fin del uso de carbón en la térmica de Aboño y al cierre de los grupos 1 y 2 de esta central, en el segundo de ellos en cuanto se complete la planificación de Red Eléctrica para el periodo 2021-2026 tras lo que ya no sería necesario para cubrir restricciones técnicas del sistema, considerando que carece de sentido su transformación al uso de gas natural por las numerosas centrales de este tipo existentes y que no habrá suficientes gases siderúrgicos para alimentar este grupo térmico ya que todos serían consumidos en las propias instalaciones siderúrgicas, como combustible.