El riesgo de pobreza cae, pero afecta aún a uno de cada cuatro asturianos

Por primera vez, el ingreso medio anual por persona rebasan los 13.000 euros en Asturias, pero uno de cada cuatro asturianos permanece en estado de riesgo frente a la pobreza. En su edición de 2022, la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) sube el indicador de renta a 13.777 euros, 769 por encima de la media nacional, y hace que la tasa "Arope" –de riesgo de pobreza o exclusión social, por sus siglas en inglés– baje un punto en la región respecto a 2021, pero todavía encuadra en esta situación de la amenaza de miseria a algo más del 25 por ciento de los asturianos. El 25,3 por ciento de los residentes en el Principado siguen en esa posición de necesidad que trata de agrupar a los hogares a los que amenaza la pobreza con los que tienen "carencia material" o "baja intensidad en el empleo".

El porcentaje de asturianos necesitados estaba al cierre de 2022 un punto por debajo del de 2021 y reduce en dos puntos el 27,2 por ciento con el que esta cifra tocó techo en 2020, manteniendo a la región más abajo que la media nacional. Con el segundo descenso consecutivo se consolida la reversión del repunte puntual que precisamente en 2020 llevó fugazmente, por primera y única vez, los niveles de pobreza del Principado por encima de los de España. Sigue el Principado muy lejos del casi 37 por ciento con el que Extremadura marca el tope del país, también del 14,5 de Navarra, y hay diez autonomías en mejor situación que el Principado en un juego de luces, sombras y altibajos que también dice que la tasa asturiana del riesgo de pobreza está hoy siete puntos y medio por encima del dato de 2017.

Los resultados del informe que ayer actualizó el INE reducen la distancia entre la tasa de Asturias y una media nacional en fase de descenso continuado que ha bajado hasta 26 por ciento para dejar ahí su nivel más bajo desde 2013. La evolución del valor del Principado tiene más altibajos y ahora está un punto más cerca del promedio del país que un año antes, lo que quiere decir que la pobreza ha bajado en la región, pero menos que en el conjunto de España. La tasa "Arope" asturiana encadena dos años de descensos inmediatamente después de tres en sostenido progreso, pero no evita que el valor de 2022 sea el tercer porcentaje más alto de una serie que empieza contar, con esta metodología, en 2014. En el desmenuzado interno de la estadística se perciben además, sin embargo, niveles preocupantes que crecen, tal vez por los efectos de la crisis inflacionista de la fase posterior a la pandemia. Aumenta del 28,9 al 30,8 por ciento el porcentaje de hogares asturianos que no se pueden permitir "unas vacaciones fuera de casa" ni una semana al año. También pasa del 3,3 al 3,5 el promedio de quienes no pueden permitirse cada dos días una comida con carne, pollo o pescado y progresa del 11,6 al 13,1 por ciento la porción de familias que no tienen posibilidad de mantener su vivienda "con una temperatura adecuada".

También hay "mucha dificultad para llegar a fin de mes" en un 6,5 por ciento de los hogares asturianos –la media española es del 8,7– y también inquieta el 24 por ciento que tampoco alcanza el promedio nacional del 35,5, pero que ubica en casi una de cada cuatro casas la falta de capacidad económica "para afrontar gastos imprevistos".