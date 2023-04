Bloqueo en el acuerdo marco de la siderurgia, sin visos de nueva reunión

La vigésima reunión de la mesa negociadora del acuerdo marco para el conjunto de las plantas de ArcelorMittal en España concluyó ayer sin ninguna aproximación y sin fecha para un nuevo encuentro, lo que arroja expectativas sombrías sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento. Tras un año de conversaciones, el diálogo está estancado.

Las partes se habían dado de plazo el pasado 31 de marzo para culminar la negociación y posteriormente se otorgaron un margen adicional de un mes, hasta mañana, viernes. A 48 horas de que se consuma ese nuevo plazo, no se atisban visos de consenso y tampoco se ha convocado un nuevo encuentro.

CC OO mantiene en pie la convocatoria de nueva huelga para mañana en las plantas de Asturias, con un paro de 16 horas (turnos de tarde y noche) tras el conflicto de 24 horas que llevó a cabo esta sección sindical el lunes. A su vez, el comité laboral de la factoría de Sagunto (Comunidad Valenciana) convocó otra huelga, también de 16 horas (relevos de la tarde y la noche), para pasado mañana, sábado.

Asimismo, los tres comités de Asturias (los de las factorías de Avilés y Gijón y del parque de minerales) mantienen un calendario de paros y de intensidad creciente durante el mes de mayo a partir del martes. Las asambleas de afiliados de CC OO decidieron esta semana sumarse a estas convocatorias, que habían sido aprobadas por mayoría con el respaldo de UGT (la principal fuerza sindical en las instalaciones asturianas) y de USO para el supuesto de que no se llegue a un acuerdo en lo que resta de semana.

Según la versión sindical, la empresa sostuvo que no ve disposición negociadora en la parte social y que no hará nuevas propuestas ni volverá a convocar la mesa mientras no haya voluntad de acuerdo. Los sindicatos mantienen que la propuesta de ArcelorMittal es insuficiente. UGT-FICA sostiene la exigencia de recuperar el IPC de 2022 y las salidas de personal nacido hasta 1962 con las fórmulas habituales, mientras no se disponga de otro mecanismo vinculado a las inversiones en descarbonización. El sindicato ugetista, en su condición de "firmante de todos los acuerdos marcos existentes hasta la fecha", dijo que existe "un riesgo de ruptura inminente por el comportamiento de alguna de las partes, con la posibilidad clara de que se traslade la negociación al ámbito local".

Según CC OO, la de ayer fue "una nueva reunión improductiva llena de reproches por parte de la dirección", tanto por "las reivindicaciones de la parte social" como por el hecho de que "la negociación se plantee con paros programados para próximas fechas". CC OO acusó a la compañía de "la evidente parálisis de esta negociación" por "la nula voluntad empresarial a admitir la más mínima mejora económica y social". Fuentes sindicales dijeron que la dirección enfatizó durante la reunión de ayer que "no da por rotas" las conversaciones y que deslizó "la amenaza de ir a otros ámbitos de negociación". CC OO cree que esto puede derivar en "una ruptura del diálogo social", lo que, a su juicio, "no es lo más deseable en puertas de un proceso de descarbonización".