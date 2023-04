El gran proyecto del hidrógeno participado por Arcelor se divide, pero "sigue adelante"

El consorcio promovido en noviembre de 2021 por HyDeal Ambition, ArcelorMittal, Fertiberia, Enagás, DH2 Energy y Soladvent para la producción en Castilla y León de hidrógeno verde en grandes cantidades para el suministro fundamentalmente a la gran industria asturiana se escindirá, con la separación de los socios productores y los socios consumidores, lo que conllevará la desvinculación de HyDeal del actual conglomerado societario aunque no del proyecto, del que seguirá siendo su desarrollador.

Según HyDeal Ambition, este paso es "una evolución natural", una vez que "finaliza el periodo de estudio de la viabilidad y desarrollo del proyecto, y se va a entrar en la fase industrial y de obras", cuando el productor del hidrógeno y sus potenciales consumidores pueden tener intereses divergentes sobre el precio y otros factores. Otros socios del consorcio consultados por este diario prefirieron no hacer comentarios sobre el desdoblamiento de la estructura societaria que hasta ahora agrupaba a todos los partícipes.

La separación de los socios supondrá que Thierry Lepercq, presidente del conglomerado Platforrm Hidrógeno (que utiliza la marca HyDeal España como denominación del proyecto), dejará este cargo próximamente y continuará exclusivamente al frente de HyDeal Ambition, un desarrollador de proyectos de hidrógeno verde con sede en Francia y presencia en España, Marruecos y Mauritania.

"No hay ninguna ruptura. Es una separación amistosa y una solución normal. No es ningún hecho dramático", explicó Lepercq a este diario. "Ya estaba previsto que cuando terminara la fase de estudio se iba a adoptar una organización diferente". "El estudio de viabilidad es un éxito, estamos en la fase de la ingeniería y la tramitación de permisos. Cuando entremos en la etapa de producción, clientes y productor tendremos lógicas diferentes: los clientes querrán el precio más bajo". "Yo estoy del lado de la producción y no de la de los clientes. Hasta ahora toda la cadena de valor estaba bajo una misma estructura y ahora lo que se hace es una clarificación", agregó.

Según Thierry Lepercq, HyDeal Ambition continuará plenamente involucrado en el proyecto. "Seguimos comprometidos totalmente con el proyecto, que es muy ambicioso y continúa siendo la base de nuestra actuación en Europa". "La colaboración continuará", afirmó.

Aunque las plantas asturianas de ArcelorMittal y la factoría de Fertiberia en Avilés anunciaron en febrero de 2022 el compromiso de adquirir 6,6 millones de toneladas de hidrógeno renovable al consorcio HyDeal España durante los próximos 20 años, desde el primer momento se explicitó que esta organización podría suministrar el gas limpio a otros clientes de Castilla y león y Asturias. A su vez, hace dos meses ArcelorMittal y Fertiberia firmaron sendos protocolos de entendimiento con Naturgy y Enagás para recibir en sus factorías asturianas hidrógeno verde que producirá esta segunda alianza en La Robla (León). Enagás participa en ambos consorcios y otros a través de la sociedad Enagás Renovables. Tampoco es descartable que ArcelorMittal, por proximidad y relaciones tradicionales, pueda llegar a nutrirse en el futuro del complejo de producción de hidrógeno que EDP promueve en Aboño.

Según se anunció en febrero de 2022, Platform Hidrógeno (HyDeal España) nació tres meses antes como un "proyecto conjunto industrial" tras "un estudio de previabilidad de un año", para el "desarrollo, financiación y construcción de todo un conjunto de infraestructuras para la producción y transporte de hidrógeno verde en nuestro país", del que ArcelorMittal y Fertiberia los grandes compradores "serán los grandes compradores".

Lepercq señaló ayer que se "mantiene el proyecto, que es muy ambicioso, para producir lo más pronto posible el hidrógeno más barato del mercado sin subsidios. Esto es en lo que se va a centrar HyDeal Ambition". El proyecto prevé una capacidad instalada total de 9,5 gigavatios que suministrará energía eléctrica renovable mediante parques fotovoltaicos a 7,4 gigavatios de potencia para obtener hidrógeno renovable mediante la electrólisis del agua.