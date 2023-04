"La visión de una Asturias perimetral y mal comunicada no funciona, está superada"

Pedro Luis Fernández (Oviedo, 1965), fundador y presidente de la multinacional asturiana GAM y expresidente de la patronal FADE, sostiene que "la visión de Asturias como región perimetral y mal comunicada está superada". "Hay mucha gente en Asturias que no se queda mirando los problemas y plantea proyectos, crea empresas y emprende iniciativas", dice. Cree además que "estamos en una guerra por el talento", que "nunca hubo tantas oportunidades" por los cambios y retos en marcha, y que "nunca fue menos importante que ahora dónde estés para desarrollarte empresarial y profesionalmente". La compañía, presente en diez países con 95 bases (la mayor parte de ellas, en España y Portugal), con 1.600 empleados y 35.000 máquinas en gestión que suponen una inversión de 570 millones, cumple este año su vigésimo aniversario. Ve oportunidades de concentración en España ("Somos un país de pymes y por eso somos menos eficientes"), grandes posibilidades en México y Marruecos –entre otros países en los que está implantado– y cree que la Bolsa no reconoce suficientemente el valor de la empresa.

–¿Cómo está evolucionando el negocio?

–Estamos creciendo e intentado mejorar la rentabilidad. La demanda está respondiendo bien. Nunca se había dado, como sí ahora, que todos nuestros mercados y nuestros negocios verticales fuesen bien de modo simultáneo. Y es también la primera vez que estamos en beneficios en el primer trimestre, que no es un buen periodo del año para nuestro negocio. Este año hemos crecido el 20% en volumen de negocio entre enero y marzo. Hay incertidumbres, pero vamos bien. Nuestra propuesta de valor es muy interesante.

–¿Por qué?

–El mundo económico y empresarial al que se dirige la compañía es complejo. El mercado está interconectado e hiperinformado, y exige calidad y precio. Todas las empresas tienen que destinar sus recursos al "core", a la esencia de su negocio. Todo lo que no sea eso, tienen que subcontratarlo a especialistas. El mundo es muy competitivo, y sea cual fuere su actividad, cada uno tiene que dedicarse a lo que lo hace diferente, y la maquinaria tienes que confiarla a un especialista que, por conocimiento y por escala de negocio, puede hacerlo mejor. Y en la medida en que el especialista es capaz de ofrecer todas las soluciones en un "pack", esto constituye una oferta de valor.

–¿Gam ya ofrece esa propuesta integral?

–Veníamos del alquiler de maquinaria, pero fuimos desarrollando formación para el manejo de las máquinas, mantenimiento y otras propuestas. Cada vez integramos más servicios.

–¿Siguen diversificándose, como ocurrió con la entrada en el negocio de los drones?

–El mercado te va llevando a ello. Muchos clientes nos piden robots, como los AGV (vehículos automatizados guiados), que mueven "palets" sin conductor, y desarrollamos nuevos negocios porque nos los reclama el mercado.

–La filial Inquieto, de vehículos para el reparto de última milla, ¿surge así?

–Son vehículos alternativos, con cero emisiones y menos invasivos en las ciudades. Avanzamos cada vez más en ello. Son servicios que vamos integrando cuando detectamos oportunidades y necesidades nuevas de los clientes.

–¿La planta de reciclaje de maquinaria en León se inaugurará este año?

–Pretendemos inaugurarlo en diciembre para celebrar el 20º aniversario de la empresa. Es el mayor proyecto de economía circular del sector en Europa. Tendrá 300 empleados, ocupará 100.000 metros cuadrados y supondrá en su primera fase una inversión de 15 millones. Será un proyecto que cambiará la fisonomía de GAM. Partimos de la premisa de que no hay que fabricar lo que está fabricado ni extraer lo que ya se extrajo. En la planta de León recuperaremos y reconstruiremos maquinaria ya usada incorporándole nuevas tecnologías, haciéndola más eficiente y sostenible... Se conserva el chasis y se vuelve a poner en uso.

–¿Por qué se emplazó en León?

–Está muy cerca de Benavente, que es un buen nudo de comunicaciones, y cerca del ferrocarril.

–La expansión internacional ¿nació como una necesidad?

–En la crisis financiera e inmobiliaria vimos que había una gran sobrecapacidad de maquinaria en España y la fuimos reubicando en otros países. Entonces teníamos mucha maquinaria destinada a la construcción de obra pública y la edificación porque estuvimos muy expuestos a estos sectores. Cuando se produjo la crisis que frenó la construcción, salimos fuera.

–¿Cómo es su relación con Amazon?

–Les servimos en todas las plantas una tipología de máquinas y muchos de sus repartidores trabajan con nuestra filial de vehículos no contaminantes para el reparto de última milla.

–Han replegado en algunos países en los que llegaron a instalarse. ¿La pretensión es permanecer en los que operan actualmente?

–Solo nos retiramos de Europa del Este (Rumanía, Bulgaria y Polonia) porque lo vendimos a un operador francés y de Brasil por la complejidad con que nos encontramos para importar y exportar maquinaria. Seguimos en Arabia Saudí, donde llevamos muchos años, y queremos potenciarlo, al igual que nuestra presencia en Marruecos, que es un país industrializado, y nosotros estamos cada vez más focalizados en la industria. En Hispanoamérica el objetivo es reforzarnos más en México, donde llevamos doce años, porque hay oportunidades como consecuencia de la relocalización de actividades que se habían ido del país y ahora regresan.

Estoy más orgulloso de haber salvado la empresa que de haberla creado; logramos darle la vuelta

–¿Mantienen un modelo de crecimiento equilibrado en todos los mercados?

–Sí y estamos homogeneizando nuestras líneas de actividad en todos los países. Hasta hace un tiempo, negocios como el de formación, mantenimiento de la maquinaria del cliente, distribución de marcas.... solo los desarrollábamos en España. Fuera de España lo que teníamos era el alquiler. Pero desde hace tres años estamos llevando todas las áreas de negocio a todos los mercados en los estamos. En los dos años próximos lo hablemos completado y nuestra oferta será homogénea en todos los países.

–Fueron muy activos en compras y absorciones de otras empresas. Recientemente han hecho varias operaciones nuevas. ¿Seguirán actuando como el principal actor de concentración del sector?

–Nacimos así. Pero en 2008, con la crisis, tuvimos que reinventarnos. En España el mercado sigue estando verdaderamente atomizado con muchos operadores locales, que lo hacen muy bien. En el extranjero, sobre todo en el mercado anglosajón, hay más concentración y más eficiencia. La situación del sector en nuestro país es un retrato, una réplica, de la estructura empresarial española: somos un país de pymes (pequeñas y medianas empresas). Por esto somos un país menos eficiente. Cuando se compara la eficiencia de las grandes empresas, vemos que es la misma que la de otras compañías similares en otros países. Si la economía en su conjunto no lo es, es porque aquí abundan más la pequeñas empresas. Por tanto, la concentración es una oportunidad, aunque también hemos aprendido con la experiencia. En todo caso, la capacidad de integrar empresas cada año tiene un límite y además hay que acomodarlo financieramente.

–¿Están cómodos en Bolsa?

–Tenemos un socio de referencia que nos da mucha comodidad-_Pero tenemos que comunicar más al mercado y hacer que la acción sea más líquida. El mercado no está reflejando bien el valor de la compañía y tendremos que dedicarnos más a ello.

–¿Cuál es la perspectiva de lo que quiere ser GAM a largo plazo?

–Queremos trabajar en tres áreas. Una es la de las personas. En el futuro –y ya lo estamos el presente– habrá una guerra por el talento. Cuesta mucho captarlo y retenerlo. Es necesario cuidar a las personas y formarlas, y crear entornos que les permitan desarrollarse. El segundo objetivo es la sostenibilidad. El 81% de nuestros equipos son de cero emisiones. El 100% de esas máquina y vehículos sin emisiones son eléctricos. Y el 90% de la energía que consumimos es de origen renovable. Tenemos placas fotovoltaicas en todas nuestras instalaciones. Y el tercer planteamiento es la innovación. Seguimos digitalizándonos e introduciendo la robotización y la geolocalización, así como el mantenimiento predictivo de las máquinas para anticiparse a las averías. Queremos ser un compañía que gestione datos, que pondremos al servicio del cliente para que sea más eficiente. El 75% de nuestras máquinas ya están geolocalizadas, están sensibilizadas y son aportadoras de datos.

–Antes habló de incertidumbres en el horizonte. ¿Cuáles son?

–Llevo 33 años siendo empresario y nunca tuve certezas. Siempre hay incertidumbre. El mercado es incierto. Esto entraña retos, pero los retos son oportunidades. Ahora mismo están la guerra en Ucrania, el cambio de modelo energético y las corrientes populistas en Europa. Pero nunca hubo tantas oportunidades. El cambio de modelo energético, la automatización y la digitalización son oportunidades y cada vez hay más tecnología accesible para todas las empresas. Todas las empresas nos podemos transformar con la tecnología si tienes esa vocación.

–¿Cómo ve Asturias?

–Estamos en un cambio. Nunca fue tan poco importante como ahora dónde estés para hacer negocio y para desarrollarte profesionalmente. Antes había que estar cerca de las materias primas, o del mercado. Hoy puedes atacarlo desde donde quieras. La visión de Asturias perimetral y mal comunicada no funciona. Está superada. Además, contamos con un entorno agradable y bonito, Asturias suena bien, tiene buena imagen, y hemos sabido proteger nuestros signos de identidad sin entrar en conflicto con otros. Esto es muy inteligente y gusta.

–¿Ve rémoras?

–Que no haya habido alternancia política, que un sindicato haya tenido un poder tan grande durante tantos años y pusiera al presidente de Asturias... fue una anomalía que no se dio en otras regiones de Europa. No fue lo mejor. Pero hay mucha gente en Asturias que no se queda mirando los problemas y que plantea proyectos, crean empresas, emprenden iniciativas. Hoy nadie está aislado. Con un ordenador o una terminal no estás distanciado. Hay que sacudirse los complejos.

–¿Ve fortalezas?

–Veo oportunidades. Hay una clase empresarial muy potente, con ganas y cohesionado. Estamos en una región con calidad de vida y costes accesibles. Es una ventaja tremenda.

–¿Es optimista o pesimista sobre España?

–La cohesión territorial y más armonía institucional en el poder político vendría bien. Y no veo que ocurra. Cierto que las instituciones funcionan. No se puede repartir riqueza sin generarla antes.

–¿Y los riesgos?

–Quiero creer que la inflación se controlará. Pero la subida de tipos de interés afecta a la renta disponible y al consumo, y no es buena noticia para un país con un alto endeudamiento en todos los estamentos (el estado, las empresas y las familias), aunque la inflación ayuda a reducir algo la deuda. El principal riesgo para España y Asturias es de mentalidad: hay baja población activa y mucha renta pasiva. Hay que contrarrestarlo con la inmigración. Hay que acogerla, ser receptivos y ser atractivos para atraerla. La pirámide demográfica es un problema en Europa, más en España y más en Asturias. Tienen que nacer más niños y, según el centro de estudios de BBVA, necesitamos 320.000 inmigrantes al año. España tiene la ventaja sobre otros países europeos de que podemos integrar más rápido a la inmigración hispanoamericana por relación histórica y porque compartimos lazos culturales e idiomáticos.

–Usted fue fundador de GAM, pero quizá lo más relevante es que logró salvarla cuando, en plena crisis internacional, entró en una situación muy complicada.

–Estoy más orgulloso de haberla salvado que de haberla creado. En ese momento teníamos 600 millones de deuda y más de 3.000 empleos. Logramos darle la vuelta y salvarla, y se hizo con el mismo equipo de alta dirección y colaboradores. El año pasado fue muy difícil porque fallecieron dos de ellos. Pero aún nos queda mucho por hacer.