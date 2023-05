Herrero Brigantina admite que usa sin permiso el logo de Axa para captar fondos

El grupo asturleonés Herrero Brigantina, al que decenas de clientes en toda España reclaman la devolución de sus inversiones en una serie de productos financieros, admitió en un documento interno que utiliza sin autorización el logo de la aseguradora Axa en uno de esos productos, llamado Top 25. Dicha aseguradora ya ha negado cualquier relación comercial con Herrero Brigantina y con la filial que comercializa esas pólizas, North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC). También lo han hecho las compañías Generali, Plus Ultra y Canada Life.

El documento en cuestión es una carta fechada el 1 de junio de 2022 que el presidente de NAIBC, Benjamín López, dirigió al consejo de administración de otra de las sociedades del grupo, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora. La razón de la misiva, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, era replicar a un mensaje difundido poco antes por empleados de Axa que advertía de la existencia de "un producto de seguro ahorro / inversión que está siendo comercializado por Herrero Brigantina usando la imagen de Axa y que no está autorizado por la compañía y que no puede vender".

En la carta, López acusa a los autores de esa comunicación de "inducir a equívoco de forma dolosa y torticera" para causar un "daño comercial" al Top 25. A partir de ahí, el presidente de NAIBC desarrolla una intrincada explicación de la naturaleza del producto. Así, afirma que éste "no es un seguro", sino un contrato de adhesión que el cliente firma con una filial de NAIBC, Neonova Investors, la cual actuaría como tomadora de una póliza. El cliente, según ese contrato, participaría de los beneficios que obtuviera Neonova con la gestión de la inversión.

La carta remarca que Herrero Brigantina no es el intermediario de esa operación, pero sí que la póliza "fue diseñada siguiendo sus indicaciones, de acuerdo a un ‘benchmark’ de diferentes productos ‘unit link’ del mercado internacional de diferentes aseguradoras, escogiendo los activos subyacentes que mejor comportamiento han seguido según el criterio de los especialistas de la misma".

López señala que la póliza de la que Neonova es tomador fue emitida por la división británica de Axa (Axa Insurance UK) y que está "intermediada" por la compañía británica IEP Financial. Esta empresa, situada en la ciudad de Brighton, estaba entonces participada en un 35% por la propia NAIBC mediante su filial en Reino Unido, Blacksmith & Brigantine Asset Management.

Asimismo, el documento apunta que la póliza tiene un capital asegurado de 16, 5 millones de libras.

La carta se apoya en toda esta exposición para justificar la utilización del logo de Axa en la cabecera del producto Top 25, argumentando que, al no haberse suscrito específicamente un contrato con la aseguradora francesa, no hace falta permiso. "La utilización del logo de la entidad aseguradora Axa en ningún caso requiere autorización por parte de la entidad cuando se trata de describir la estructura subyacente a política de inversión de recursos de una entidad cuando ésta no está comercializando ni a esa entidad ni producto alguno de la misma", asegura el documento firmado por López. "No ha habido comunicación masiva a clientes ni se ha incumplido la normativa al respecto, toda vez que la misma no se encuentra sujeta a supervisión de la CNMV, la Dirección General de Seguros y/o Banco de España", concluye la carta.