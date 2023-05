UGT y CC OO amenazan con huelgas en Asturias si no crecen los salarios

Los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CC OO, se movilizaron ayer en el centro de Oviedo para celebrar el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Las tres reclamaciones centrales de la marcha fueron la subida de los salarios, la bajada de los precios y el "reparto de los beneficios empresariales". Las organizaciones amenazaron con "bronca en las calles si no hay aumento de sueldos", y no descartaron la convocatoria de "paros generalizados" de la actividad económica si las patronales no escuchan sus demandas. La movilización, que transcurrió sin incidentes, partió de la plaza de América y rodeó el Campo San Francisco para desembocar en el Paseo del Bombé, donde los líderes sindicales pronunciaron sendos discursos.

"Les enviamos un mensaje muy claro a las patronales CEOE y FADE: basta ya de mentiras, hipocresías y egoísmos, ya está bien de pedir dinero todo el día, es hora de que repartan los beneficios económicos", exigió el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. "Ya está bien de hacer empresas competitivas a base de pedir todo el día dinero y de instalar la precariedad laboral; hay empresas que se están forrando mientras las familias se empobrecen", denunció el sindicalista, que apuntó que al comienzo de la pandemia fueron las organizaciones de los trabajadores "las que negociamos ayudas directas y préstamos a las empresas y ERTE para que no se hundieran".

"La riqueza no la crean las empresas, sino las personas", afirmó Fernández Lanero, de UGT

Su homólogo de CC OO, José Manuel Zapico, señaló que "no se puede estar trabajando casi exclusivamente para pagar el recibo de la luz, el alquiler, la hipoteca o llenar el coche de gasolina", y recordó que "los beneficios de las empresas han crecido de media un 21% en España, siete veces más que los sueldos, que han subido un 3%". En la misma línea, Lanero alertó de que "las familias no pueden pagar los precios de los alimentos, algo que tienen que consumir sí o sí", y que "las hipotecas están por las nubes y hay que pagar por ellas 200 euros más que hace un año".

El líder de UGT llamó a romper "el tópico de que son las empresas las que generan la riqueza". "No, quienes generan riqueza son las personas que estudian, que trabajan y que ponen a disposición de las empresas su talento, su capacidad de innovar y saber hacer", reivindicó.

El responsable sindical criticó que, con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, "algunos sectores como la hostelería volverán con la cantinela de siempre y dirán que no encuentran camareros en Asturias". "Es mentira, lo que no hay son condiciones laborales dignas, lo que no hay son ganas de pagar salarios, lo que no hay son ganas de contratar a personas a tiempo completo. Y con esta actitud lo único que están consiguiendo es expulsar el talento y explotar a los que quedan, convirtiendo muchas actividades en cárceles de explotación laboral", reprochó.

En este punto, Lanero advirtió que, "si las empresas no entienden que no estamos dispuestos a ser trabajadores pobres y si no se sientan a alcanzar acuerdos, habrá bronca y movilizaciones, y no descartamos paros generalizados y pelearemos cada uno de los convenios en todos los sectores".

Zapico añadió que "es un hecho que allí donde hay movilizaciones, los salarios suben".

De cara a las elecciones del 28 de mayo –que tildaron de "las más importantes desde 1982"–, los sindicatos solicitaron el voto para las "opciones de izquierda progresista" y en contra de "la ultraderecha machista y xenófoba que niega los derechos de las personas LGTBI y las derechas que no han querido apoyar la reforma laboral o la del sistema de pensiones".

Asimismo, revindicaron la labor sindical en la aprobación de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral o el nuevo sistema de pensiones. "Que el mérito no se lo apunten otros", reprocharon.

En clave más local, Zapico señaló que Asturias "necesita 27 diputados de izquierdas" para que la región "tenga más derechos, más competencias y más autogobierno", y reivindicó la oficialidad del "llingua".

Más psicólogos

Los organizadores también reclamaron un nuevo Estatuto de Trabajadores para lograr la jornada de 32 horas semanales, la autorización administrativa para la implantación de empresas, "de modo que no puedan pedir ayudas públicas para luego marcharse a paraísos fiscales"; así como la incorporación de psicólogos en los centros de salud de Asturias, "para afrontar la epidemia actual de problemas de salud mental".

En su discurso, más enfocado en problemas sociales de ámbito más amplio que el laboral, Zapico hizo un breve repaso de algunos conflictos internacionales, como las protestas sociales en Francia por la reforma de las pensiones, las reivindicaciones de los saharauis, las tensiones entre israelíes y palestinos y la situación de Cuba, "que sigue sufriendo un bloqueo criminal de hace 60 años y su respuesta es exportar medicina, salud y vida". El líder de CC OO también llamó a finalizar "la exportación de armas a Ucrania" y afirmó que "la paz es el único camino".

Zapico se refirió a los problemas de violencia machista –"nos tiene que avergonzar que en Asturias más de 1.000 mujeres tienen que salir a la calle con protección policial"– y defendió unos "servicios públicos de calidad" y "una transición energética justa".

El responsable sindical ahondó en la disyuntiva "salario o conflicto" y afirmó que "la inflación no es más que el aumento del margen de beneficios de las compañías". Zapico denunció el "cinismo" del presidente de la patronal, Antonio Garamendi: "Con una mano se niega a firmar subidas salariales, y con otra se sube su propio sueldo hasta los 400.000 euros".

El responsable de CC OO Asturias aseveró que "España está en manos de varios oligopolios", que "la mayor amenaza para la democracia es la desigualdad" y que "el problema de este país es un libre mercado totalmente descontrolado".