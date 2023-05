EVO es uno de los mayores bancos digitales de España y desde hace apenas cuatro años opera como el banco 100% digital de Bankinter. Su historia se remonta al año 2012, cuando se presentó al mercado como el primer banco nacido tras la gran crisis financiera y con una propuesta de Banca Inteligente que tenía la misión de usar las nuevas tecnologías para modernizar la manera en que las personas gestionaban su dinero. A día de hoy, EVO es uno de los bancos digitales más avanzados tecnológicamente del mercado y cuenta con una oferta comercial diseñada para personas que buscan un servicio financiero completo y no necesitan una oficina física para su día a día. Juan Rosas, licenciado en Ade y Derecho y director ejecutivo de Negocio y Laboratorio de clientes:

EVO Banco nació en 2012 siendo ya un banco totalmente digitalizado con muy pocos competidores ¿qué ventajas supone para el consumidor una propuesta 100% digital?

A día de hoy ser un banco digital no es un elemento diferencial per se. Seguro que muchos de las personas que estén leyendo estas líneas operan con un banco de toda la vida que también tiene un buen servicio online. Desde el punto de vista de EVO, nuestro valor está en que no digitalizamos lo analógico, sino que trabajamos desde una visión puramente digital, y eso hace que los servicios, los productos y las experiencias que recibe un cliente es mucho más eficiente y sencilla.

Al no arrastrar grandes estructuras comerciales ni tecnológicas pudimos ser pioneros a la hora de incorporar tecnologías que años más tarde se convirtieron en estándar para muchos otros. Estoy pensando por ejemplo en la contratación o gestión de todos los productos con filosofía “one click”, sistemas de inteligencia artificial que facilitan el acceso productos de inversión que antes solo podían contratar grandes patrimonios, o la capacidad de ofrecer una respuesta omnicanal y personalizada que evite que una persona vea un banco distinto según el canal desde el que nos contacte.

Hace 10 años era más difícil que los consumidores prefiriesen procesos digitales a la oficina bancaria tradicional. ¿Cómo es la situación ahora?

Aunque ha pasado apenas una década desde la irrupción de la banca digital como una alternativa a tener muy en cuenta, a día de hoy estamos en un momento de adopción masiva que se ha visto acelerado además tras la pandemia, cuando millones de usuarios de toda la vida vieron que los bancos digitales como EVO no solo hacían lo mismo que sus bancos de siempre, sino que además lo hacían más fácil o con servicios más innovadores y útiles. Solo hay un servicio que no se puede digitalizar, que es el manejo de efectivo, y para eso ofrecemos una de las redes más amplias de España para retiradas e ingresos de efectivo, con más de 18.000 cajeros, o alianzas con partners como Correos, por ejemplo.

Hace muchísimo tiempo que la banca digital no es una cosa de jóvenes, urbanitas o entusiastas de la tecnología. A día de hoy, EVO puede ser el banco principal de cualquier persona que tenga un teléfono móvil y quiere un servicio completo y de calidad para cualquier necesidad financiera que tenga a lo largo de su vida.

Os habéis posicionado como la mejor plataforma digital de fondos indexados. ¿Qué ventajas ofrecéis frente a la competencia

En EVO hemos rediseñado completamente nuestra propuesta de inversión para dar un servicio muy bueno a dos tipos de clientes diferenciados. Por un lado, sabemos que hay muchas personas que son ahorradoras y quieren invertir pero no saben como hacerlo, para los cuales apostamos por servicios de inversión pasiva que les permite invertir en miles de activos de todo el mundo de una forma eficiente y muy diversificada. Y por otro, para los clientes que saben lo que quieren, contamos con una plataforma de compraventa de valores líder en el mercado en experiencia y precio.

En el caso de la gestión indexada, contamos con varias líneas, pero es cierto que los fondos indexados y ETF son la estrella porque ofrecen la tarifa más competitiva del mercado y con acceso a productos de las principales gestoras del mundo que destacan por su buen comportamiento y la alta demanda entre inversores con los mejores precios del mercado. Además, para comenzar a operar, solo se necesita la cuenta inversora de EVO, que se activa en menos de un minuto.

¿Qué ventajas tienen los fondos indexados frente a los EFTs?

Tanto los fondos indexados como los ETFs son dos productos muy convenientes en la medida que replican el comportamiento de un índice de referencia, por lo que el coste de selección y gestión de activos es mucho más reducido que la gestión activa, y la diversificación está más garantizada que con la compra de productos mucho más concretos. La principal diferencia entre un fondo y una ETF es que esta última cotiza en bolsa y tiene un valor liquidativo al final del día , por lo que podría decirse que es un híbrido entre una acción y un fondo convencional.

Habéis lanzado un buscador de ETFs como una solución única que no tiene ninguna entidad, pero ¿qué permite al consumidor esta herramienta?

Para ser un banco líder en la gestión indexada, además de ofrecer un buen catálogo de productos, tienes que disponer de herramientas que ayuden a los clientes a encontrar la solución que mejor les encaja. Por eso hemos firmado un acuerdo con Morningstar para ofrecer a nuestros clientes un buscador de ETFs. Con esta herramienta se accede a todos nuestro catálogo de ETFs y el cliente puede buscar aplicando filtros por riesgo, rentabilidad, composición, sostenibilidad e incluso pueden compararlos de forma gráfica o técnica. Nuestro objetivo es que alguien que quiera invertir no se vea abrumado por una cantidad ingente de fondos, sino que seamos capaces de ajustar la foto a lo que realmente le encaja.

¿En qué casos la gestión indexada es más interesante que la gestión activa?

Son dos opciones distintas para tipos de inversión diferentes. La gestión activa está más pensada para inversores que tienen cierta capacidad de entender las oportunidades del mercado, y para ello tenemos una plataforma con más de 15.000 activos de todo el mundo y que es una de las mejores opciones para operar en mercado nacional o americano. En este último, de hecho, ofrecemos operativa completamente gratuita. Y la gestión indexada, sea con roboadvisor con algoritmos inteligentes, sea con fondos indexados o ETFs, ofrecemos una forma de inversión que a medio y largo plazo resiste la volatilidad de los mercados y ofrece rentabilidades iguales o mejores.

También añadiría que tan importante como el producto es la experiencia de usuario a la hora de contratar, monitorizar y operar con tus inversiones. La accesibilidad, la transparencia, la usabilidad y el coste son los cuatro atributos críticos que sostienen nuestra plataforma de inversión.

¿En qué consiste el Fondo de Inversión Inteligente?

El Fondo Inteligente de EVO es un fondo con dos compartimentos, uno que invierte en renta fija y otro en renta variable, sin inversión mínima y lo que hace que sea único en el mercado. Gracias al uso de la tecnología, el nuevo Fondo Inteligente conecta dos políticas de inversión en un único fondo. Con él, los inversores podrán elegir, con un único movimiento de dedo desde su teléfono móvil, cómo distribuir su inversión entre renta fija a corto plazo o renta variable, la cual está diversificada con un 30% Europa, 35% Asia y 35% USA.

Con este fondo, EVO permite que cada usuario elija, en cada momento, qué parte de su inversión se dedica a inversiones más prudentes o atrevidas, lo que le permite mayor margen de maniobra para protegerse en momentos estresados o aprovechar momentos de estabilidad o crecimiento de los mercados.

¿De qué otros servicios y tarifas competitivas se puede beneficiar el consumidor de EVO Banco?

Ser un banco digital nos proporciona una eficiencia en costes que nos permite ofrecer una política de cero comisiones y tarifas muy competitivas en cualquier categoría en la que operemos. A día de hoy estamos en el top 5 de España en nuestra gama de productos, ya sea cuentas remuneradas, hipotecas, inversión, etc. Nuestro objetivo es ser lo suficientemente buenos en cualquier producto para que un cliente no tenga que ir saltando de oferta en oferta. Queremos ser un banco a largo plazo para nuestros clientes.

¿Objetivos tecnológicos a corto y largo plazo?

La tecnología es una de las fortalezas competitivas más importante que tenemos en este momento. Hemos desarrollado en los últimos años una infraestructura tecnológica muy robusta y a la vez muy ágil para admitir innovaciones digitales, ya sean propias o de otros jugadores. Y por supuesto, el mundo del dato se ha convertido en un elemento clave no solo para la toma de decisiones sino para ofrecer una experiencia mucho más personalizada y en tiempo real.

Uno de nuestros principales objetivos es que la gran complejidad del mundo tecnológico se traslade al cliente desde un punto de vista fácil, amigable y sin complicaciones. Y además de eso, apostamos por un servicio pionero en tecnologías de inteligencia artificial que nos permiten ir un paso más allá. Por ejemplo, EVO fue pionero a nivel mundial en entender que el mundo del big data y de la inteligencia artificial podían fusionarse y canalizarse a través de la voz para crear un asistente inteligente que realmente ayuda a una persona a entender mejor sus finanzas personales y a operar de una forma mucho más cómoda.