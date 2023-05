Las ayudas a paneles solares en viviendas, atascadas tras año y medio de su apertura

La burocracia bloquea las ayudas públicas a la instalación de paneles de energía fotovoltaica en edificios residenciales y administrativos de Asturias. La convocatoria del Principado para solicitar fondos se abrió hace año y medio, el 11 de enero de 2022, y de momento no se ha concedido ninguna subvención. Se trata de un paquete de 4,5 millones de euros procedentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pero cuya adjudicación corresponde al Gobierno asturiano.

El Principado ya admitió públicamente que tiene problemas para tramitar estas ayudas, procedentes del fondo "Next Generation" de la UE. En diciembre, el consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró en la Junta que no disponía de "medios humanos suficientes" para atender el "boom" de demandantes de ayudas para placas solares en Asturias. El Gobierno regional sí concedió a finales de enero 1,8 millones para el autoconsumo y almacenamiento energético de 60 empresas. No obstante, siguen pendiente de resolución las partidas para comunidades de propietarios y edificios públicos. La convocatoria señala que el plazo máximo de resolución desde que se presenta la solicitud es de seis meses. El Principado achaca parte de los retrasos a que en junio del año pasado se hizo un cambio normativo para incluir a los autónomos como receptores de las ayudas.

Una empresa ovetense de instalación de placas solares aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que envió sus solicitudes a comienzos de mayo de 2022, por lo que la Administración ya lleva siete meses de retraso respecto a la fecha límite de resolución, alcanzada el pasado noviembre. Desde la Consejería de Industria señalan que "se han tenido que realizar bastantes subsanaciones de errores en la documentación que estaban presentando los solicitantes".