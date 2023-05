Asturias crecerá este año al menos el 1,1%, aunque por debajo de la media debido a su especialización productiva, según CaixaBank

La economía asturiana crecerá este año el 1,1%, dos décimas por debajo del promedio nacional. Será el sexto menor crecimiento del país, según un informe de Caixabank Research difundido esta mañana. Esta predicción está, no obstante, en revisión al alza por este centro de estudioa tanto en el caso de España como en el de las comunidades autónomas porque la economía ha manifestado un mejor comportamiento de lo esperado en el tramo final de 2022 y en el inicio de 2023, explicó el economista avilesino Pedro Álvarez, autor del informe.

Álvarez atribuye el diferencial de crecimiento entre Asturias y el conjunto de la economía española a la especificidad de la estructura productiva de la región, con un gran peso de la industria y una menor exposición a los sectores que están siendo más dinámicos, como el turismo, hostelería y otros servicios.

Esta especialización productiva explica también la distinta intensidad del crecimiento en los dos últimos años al haberse visto afectada la industria pesada por factores externos negativos, como los cuellos de botella en las cadenas internacionales de suministro y los costes de la energía, señaló Álvarez, mientras que la fuerte recuperación poscovid del turismo y la hostelería –sectores que ya volvieron a las cifras de 2019, previas a la pandemia–, si bien también benefició a Asturias, no lo hizo en la misma medida porque el peso de estas actividades en la estructura productiva de la comunidad es inferior a la media.

Estos rasgos diferenciales explican que Asturias creciera el año pasado con una tasa apreciable del 4,4%, pero inferior al 5,5% de España. A ello también contribuye que la construcción, también afectada por la carestía y escasez de materiales, tiene en Asturias un peso del 6,2%, superior al 5,6% en el conjunto de España.

Los sectores industriales predominantes en Asturias "son gigantes, que, aunque generan empleo de calidad, son menos dinámicos y les cuesta más crear empleo. Es más, tienden a reducirlo por mejoras de productividad", explicó Álvarez. Algunos factores negativos que afectaron a la industria desde 2021, como el coste internacional de la energía, aún persisten, dado que "aunque en los mercados mayoristas internacionales los precios ya se mueven en niveles más normales, esta reducción aún no se ha trasladado a los mercados minoristas y a la industria, y aún no se ha visto reflejado en su factura", explicó el economista de Caixabank Research. No obstante, "la perspectiva para la industria este año, y también para la asturiana, es favorable pese a la subida de los tipos de interés", indicó, porque se espera que algunos de los factores negativos externos que afectaron al sector secundario se "vayan aliviando".

Esta percepción se sobrepone al mal inicio del año por la debilidad de las ramas industriales de bienes intermedios, que ya tuvieron un comportamiento débil en 2022, en particular el sector metalúrgico, y que volvieron a registrar un caída interanual del 7,7% hasta febrero.

"Somos relativamente optimistas sobre la industria manufacturera porque tiene margen de recorrido, dado que aún no ha recuperado el nivel de 2019, ya ha dejado atrás algunos lastres importantes y en general no está especialmente endeudado", señaló Álvarez.

En el menor dinamismo asturiano también es determinante que Asturias sea la quinta región más pequeña, la cuarta menos poblada y la más envejecida. El 27% de su población tiene más de 65 años cuando la media española está en el 20,1%, según el informe, y esto "es un lastre que resta dinamismo", agregó su autor.

La condición uniprovincial explica, según Álvarez, que el peso de la administración pública se algo superior a la media, y éste, precisó, es otro sector "poco dinámico en creación de empleo".

El menor dinamismo asturiano por los rasgos estructurales de su economía ha supuesto que la región haya perdido posiciones en los últimos años en el "ranking" nacional por PIB per cápita, ahora situado casi el 9% por debajo de promedio y solo superior a otras seis comunidades, pese a que este fenómeno se ha visto "parcialmente contrarrestado" en el Principado "por la pérdida de población".

El estudio destaca como aspecto positivo el comportamiento del sector exterior. Aunque "el peso de las exportaciones de bienes sobre el PIB es algo inferior a la media española (22,1% frente al 26,2%), se ha registrado "un fuerte aumento en los últimos años". En 2001 solo suponían el 10%. De modo que, aunque en 2022 crecieron algo por debajo de la media (19,1% frente al 22,9%), superan los niveles de 2019 en el 39,8%, siete puntos más que el conjunto nacional. Aun así, las ventas asturianas en el extranjero suponen el 1,6% del total de exportaciones españolas cuando Asturias representa el 1,9% del PIB nacional.

En lo que va de año, Caixabank Research detecta que el mercado laboral asturiano está mostrando una evolución positiva, pero más débil que la media. Y, aunque el volumen total de afiliación ya supera en el 3% los niveles de marzo de 2019, previo a la pandemia, la tasa de paro es una de las más altas del país y supera los registros pre-covid.