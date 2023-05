"Un espacio donde ayudamos a las mujeres a empoderarse a través de la moda, del autocuidado y el bienestar", así describe Patricia Fernández Alberti su tienda Mixture. Abierta en el año 2017 en La Felguera, en ella puedes encontrar desde ropa y complementos hasta cosmética natural, velas, o artículos de decoración.

Su secreto para llevar un lustro creciendo "está en las ganas", lo que resume también a la perfección la filosofía de empresa de esta Concept store. "Desde el principio tuve claro que internet sería imprescindible, así que la apertura de la tienda física fue paralela a la creación de cuentas en varias redes sociales, en las que siempre he sido muy activa", cuenta Patricia Fernández. Seis meses después, ya contaba además con una tienda online. "Los hábitos de consumo han cambiado así que soy consciente que, si dependiera solo del escaparate de la tienda física, mi negocio no sobreviviría".

Internet ha estado siempre presente en el desarrollo de su negocio, que además de Instagram y Facebook, cuenta con un canal en YouTube, una cuenta de TikTok activa, y directos con temática relacionada con los productos de la tienda. Todo un modelo de digitalización para el que la participación en el programa DICA ha sido de gran ayuda. "Yo misma me encargo de gestionar todo el entorno digital, así que la formación recibida me ha venido genial, especialmente en la tienda online que era donde más carencias tenía", aclara. "Las tutorías personalizadas impartidas por Javier -su asesor de CTIC- fueron una maravilla, me fue indicando en lo que tenía que mejorar, me recomendó el uso de herramientas como el email marketing, que me han sido de gran ayuda o Google Business, además son flexibles para ajustarse a tus horarios y necesidades", añade Fernández, quién ha logrado un mejor posicionamiento y aumentar las ventas de su e-commerce.

Su satisfacción con el programa y los conocimientos adquiridos es total y le han permitido conocer mejor a su clientela y apostar por canales novedosos para promocionar su tienda y sus productos. "La newsletter me ha traído mucho retorno y es muy útil para el aviso de promociones". Ahora es consciente de lo importante que es personalizar y ofrecer un trato cercano para conectar y empatizar con tus clientes potenciales.