Axa alerta de que uno de los productos estrella de Herrero Brigantina "no existe"

La aseguradora Axa advierte de que uno de los principales productos financieros comercializados por el grupo asturleonés Herrero Brigantina "no existe". Así lo trasladaron los servicios jurídicos de Axa a este periódico tras conocer que la filial financiera de Herrero Brigantina, North Atlantic Insurance Broker Company (NAIBC), afirmó en una carta fechada el 1 de junio de 2022 que una de las compañías del grupo, Neonova Investors, había suscrito una póliza con la división británica de Axa respaldada por 16,5 millones de libras.

Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA el 1 de mayo, el presidente de NAIBC, Benjamín Suárez, explicaba en la mencionada carta (dirigida a otra empresa del grupo, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora) la presunta naturaleza del Top 25, uno de los principales productos vendidos por Herrero Brigantina. Muchos de los clientes que invirtieron en él reclaman desde hace meses la recuperación de su dinero.

Suárez afirmaba que el Top 25 "no es un seguro", sino un contrato de adhesión que el cliente firma con Neonova para participar de los beneficios que ésta obtuviera como tomadora de una póliza diseñada por Herrero Brigantina, la cual "escogería los mejores activos subyacentes de productos ‘unit linked’ del mercado internacional de diferentes aseguradoras". Según Suárez, la póliza habría sido emitida por la filial británica de Axa (Axa Insurance UK) e intermediada por la asesoría financiera británica IEP Financial, entonces participada en un 35% por NAIBC. En base a esta argumentación, la carta concluía que "no se requiere autorización" de Axa para incluir su logo en la cabecera del Top 25.

Pues bien, desde Axa afirman que la carta del presidente de NAIBC "muestra numerosas inexactitudes y falsedades, además de mencionar productos y pólizas del Grupo Axa que no existen ni han sido diseñados ni emitidos por nuestro Grupo".

Suárez justificaba su carta como respuesta a un mensaje que empleados de Axa habían distribuido por su red comercial en el que advertían de que Herrero Brigantina estaba usando sin permiso su imagen. Según el presidente de NAIBC, dicha comunicación pretendía "inducir a equívoco de forma dolosa y torticera" para causar un "daño comercial" al Top 25.

Axa apunta que esa comunicación "puede hacer referencia a un burofax que Axa remitió a Herrero Brigantina en mayo de 2022 en el que, tras detectar irregularidades en documentación del Grupo Herrero Brigantina y donde se empleaba la marca de Axa sin autorización alguna, se le instaba a la retirada de la imagen de Axa (lo que posteriormente, según ellos mismos nos confirmaron, hicieron)".

La multinacional francesa insiste en que "el uso del logotipo o marca de una entidad requiere autorización expresa del titular o sus licenciantes autorizados, tal y como establece la normativa de marcas aplicable". Y asegura que ha trasladado toda esta información a "las autoridades competentes", en este caso, la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.