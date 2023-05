Asturias es donde más crecen los contratos fijos discontinuos con la campaña turística

Asturias fue la comunidad autónoma donde más aumentaron los empleos fijos discontinuos en abril, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En dicho mes hubo 13.561 personas (7.757 mujeres y 5.803 hombres) en la región contratadas bajo esta modalidad, según la cual el trabajador realiza la actividad laboral de forma intermitente –cuando lo precisa el empleador– pero con una relación estable en el tiempo. En concreto, en Asturias figuraron 6.289 fijos discontinuos más que en abril de 2022, un aumento del 86,5%, el mayor del país.

El incremento coincidió con la Semana Santa, que supone el inicio de la campaña turística en Asturias. Algo entendible, ya que el sector servicios (con actividades como la hostelería o el comercio) es donde más abunda este vínculo contractual, que ha sido fuertemente potenciado con la última reforma laboral y que ha provocado una intensa polémica al no especificarse en las estadísticas de empleo en qué momento del año este tipo de trabajadores están desarrollando actividad o no.

Los datos del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) indican que, de los 1.366 nuevos fijos discontinuos firmados en abril, la inmensa mayoría (el 84%, un total de 1.156) fueron en el sector servicios. En el resto de actividades, su creación fue residual: 104 en la industria, 72 en la construcción y 34 en la agricultura.

Esta dinámica va en línea con la terciarización de la economía asturiana. De los 375.814 afiliados que había en Asturias en abril en todos los regímenes de la Seguridad Social, el 77% (un total de 289.915) pertenecían al sector terciario. Además, sumaron 2.953 afiliados más respecto al mes de marzo y 3.811 en comparación con un año atrás.

Del total de 18.029 nuevos contratos laborales rubricados en Asturias en abril, 11.516 fueron temporales (7.287 a jornada completa y 4.229, parcial) y 6.382 fueron de tipo indefinido. Y éstos se repartieron así: 3.211 a tiempo completo, 1.805 a tiempo parcial y 1.366, los mencionados fijos discontinuos.

Al mismo tiempo que registró el mayor aumento nacional de la variante fija discontinua en comparación con abril de 2022, Asturias fue la segunda región, tras País Vasco (8,2%), donde menos crecieron los empleos indefinidos a tiempo completo, un 9,33%, hasta los 162.701, según la Seguridad Social. La superaron por poco La Rioja (9,35%), Navarra (9,52%) y Castilla y León (9,96%).

Respecto a los indefinidos a tiempo parcial, Asturias registró 41.448, con un aumento interanual del 17,9%, en la franja media de la tabla nacional. Esta variable la encabezó Andalucía, con un 27,2%.

Por el contrario, en abril había en la región 35.216 contratos temporales a tiempo completo, un 24% menos que en el mismo mes de 2022, y 11.878 a tiempo parcial, un descenso del 44%. Donde más cayeron los eventuales a tiempo completo fue Ceuta (-41,5%) y, a tiempo parcial, la Comunidad Valenciana (-56%).

Si bien el Gobierno ha prometido desgranar en sus estadísticas qué fijos discontinuos están en activo y cuáles no (ya que estos trabajadores pueden estar recibiendo una prestación de desempleo en su etapa de inactividad y no figurar como parados), todavía no lo ha hecho.

El pasado 4 de mayo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró durante la presentación de los datos de afiliación de abril que el Ejecutivo está próximo a facilitar esa información y que lo hará "en la próxima rueda de prensa o en la siguiente, en cualquier caso a lo largo del verano". La próxima rueda de prensa para comunicar los datos de afiliación y paro del mes de mayo se celebrará el 2 de junio, el viernes siguiente a las elecciones del domingo 28 de mayo.