Sueños es una tienda abierta en el año 1995 en Pola de Siero. Especializada en sus inicios en lencería y corsetería de alta calidad, con el paso del tiempo el negocio fue evolucionando y expandiéndose hacia otros ámbitos como la ropa y complementos, de ahí su actual nombre "Moda y Lencería Sueños". Con la calidad y atención personalizada como seña de identidad, su propietaria, Eva Nuñez, lleva décadas ofreciendo las últimas tendencias del mercado.

El negocio fue poco a poco incorporándose al entorno digital. "Mis primeros pinitos en internet fueron en 2012 y hace cuatro años decidí dar el siguiente paso hacia la venta online para seguir ofreciendo los mejores productos, al mejor precio y con la mejor atención", desvela. Aun así, explica que "realmente fue con la pandemia y al conocer el programa de digitalización del comercio asturiano (DICA) cuando entendí que tener presencia de forma constante en internet era fundamental para mi negocio".

Cuenta que la formación y atención personalizada recibida en el programa le ayudó a tener interacción con la clientela a través de diversos canales digitales, "siendo una herramienta clave para poder adaptarme a este nuevo entorno y mantener la competitividad en el mercado", aclara.

Destaca que, además, le sirvió para poder conocer y acceder a aplicaciones gratuitas, desarrolladas por CTIC, "como shopNote que me facilita enormemente mis compras a los proveedores o el CRM que me ayuda a conocer mejor a mis clientes", desvela. También le saca mucho partido a WhatsApp Business e Instagram y ha incrementado su visibilidad. "Ambas me permiten relacionarme con mi clientela, pudiendo interactuar de forma rápida y segura, promocionar productos y en definitiva aumentar la visibilidad de mi negocio".

Para Eva Nuñez, su web, modaylenceriasuenos.com, se ha convertido en un gran escaparate donde exponer y vender sus productos a todo el país y añade, "recomiendo totalmente participar en este tipo de programas en el que tienes una mano amiga a tu lado".