Tres industrias de Asturias piden ayudas para aplicar la semana laboral de cuatro días

Tres empresas industriales asturianas han solicitado las ayudas del programa piloto del Ministerio de Industria para la reducción de la semana laboral a cuatro días (32 horas) sin recortar el salario. En el conjunto del país, un total de 41 pymes del sector industrial o consultoras asociadas al mismo, con plantillas inferiores a 250 trabajadores, han pedido participar.

El Ministerio aseguró ayer que no puede facilitar el nombre de las compañías por razones de protección de datos y por si finalmente no obtienen las subvenciones en caso de no cumplir los requisitos. Sí se sabe que las empresas proceden de trece comunidades autónomas: Cataluña (11), Andalucía (6), Galicia (4), País Vasco (4), Asturias (3), Navarra (3), Canarias (3), Madrid (2), Cantabria (1), Castilla y León (1), Castilla-La Mancha (1), Extremadura (1) y Baleares (1).

Según el Ministerio, la iniciativa busca impulsar la productividad en pequeñas y medianas empresas privadas que desarrollen una actividad industrial a través de ayudas de hasta 200.000 euros si reducen durante un mínimo de 24 meses un 10% de la jornada laboral sin tener que bajar sueldos.

El número de trabajadores participantes debe representar como mínimo a un 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores, y a un 25% en empresas de entre 21 y 249. Además, solo es aplicable a aquellos con contrato indefinido a tiempo completo en el momento del inicio del proyecto. El Ministerio indicó que hay un total de 503 empleados adscritos a los 41 proyectos piloto. El programa exige una mezcla de viabilidad económica de la sociedad e impacto previsto en la calidad de vida de la plantilla. Para ello, las aspirantes deberán contratar los servicios de una consultora para que les haga un seguimiento de una serie de indicadores. También deberán presentar un plan para demostrar que mejorarán la conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados, con el objetivo de minimizar el absentismo y el estrés.

El proyecto está dotado con un fondo de 9,65 millones de euros, si bien el valor total de los gastos subvencionables solicitados por los 41 proyectos presentados es tres veces inferior (2,83 millones).

A partir de ahora se abre un plazo máximo de cinco meses en los que el Ministerio de Industria resolverá y notificará a las empresas escogidas la concesión de la ayuda.