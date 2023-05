Caja Rural de Asturias ganó 18,15 millones en el primer trimestre, el 80% más

Caja Rural de Asturias obtuvo un beneficio en el primer trimestre de 18,15 millones, el 80% más que en el mismo periodo de 2022, lo que la entidad atribuyó ayer al aumento del margen de intereses por la subida de los tipo de interés. Según el director general de la entidad, Antonio Romero, el incremento de los resultados sobre el ejercicio precedente irá atenuándose a lo largo del año en la medida en que la cooperativa de crédito asturiana ya ha comenzado a repercutir el alza de tipos también sobre el pasivo con una mayor remuneración del ahorro depositado por sus clientes.

En los tres primeros meses del año el volumen de negocio alcanzó los 8.920 millones, los depósitos sumaron 4.807 millones; la inversión crediticia alcanzó los 3.103 millones y los recursos de clientes fuera de balance (canalizados fundamentalmente a través de fondos de inversión) totalizaron 2.010 millones.

Tanto el director general como el presidente de la cooperativa, Fernando Martínez, destacaron el buen comportamiento "comercial y económico" de Caja Rural durante el pasado ejercicio, con un aumento de resultados, cifra de clientes, inversión crediticia y número de trabajadores, descenso de la morosidad y mejora de la eficiencia. El coeficiente de solvencia se redujo en cuatro puntos por el impacto de la subida de tipos en la cartera de inversión clasificada a valor razonable, pero "se corrigió con su reclasificación". La ratio de solvencia (21,29%), señaló Romero, casi duplica la que exige el regulador.

La asamblea anual de la entidad aprobó la cuentas, reparto de beneficio y las modificaciones estatutarias propuestas, una de las cuales permitirá a Caja Rural de Asturias implantarse por vez primera fuera del Principado con la apertura en julio de la primera de las tres oficinas previstas en Madrid, así como la inauguración de tres sucursales antes de fin de año en Cantabria, lo que, según su director general, permitirá "aumentar la cuota de negocio y la generación de resultados que podrán revertir en nuestra comunidad".

La asamblea de ayer fue la primera en la historia de la entidad que no fue general y universal, sino de delegados. El año pasado se aprobó una reforma de estatutos por la que se facultó la celebración de siete juntas preparatorias de socios cooperativistas en Gijón, Ribadesella, Avilés, Tineo, Navia, Oviedo y Noreña, que abarcan toda Asturias, y de las que emana la elección de representantes para la asamblea de delegados. Las juntas se celebraron entre los días 9 y 12 de este mes.

Romero destacó que la subida de tipos de interés está "ralentizando" la contratación de nuevas hipotecas en Asturias, lo que la cooperativa de crédito pretende compensarlo con un aumento de la financiación a empresas para hacerse con una mayor cuota. Esta desaceleración en la formalización de créditos hipotecarios no obedece, explicó, a un endurecimiento de los criterios de concesión. "No hemos cambiado de política porque siempre hemos sido rigurosos y tampoco percibimos aumento de la morosidad", indicó. En el caso del crédito empresarial pesa la "incertidumbre" sobre el entorno económico y las dificultades para acceder a los fondos europeos, lo que la Caja prevé contrarrestar con más actividad comercial en este mercado. El crédito al consumo de momento no se resiente.

Las sociedades del grupo Caja Rural celebrarán sus consejos la próxima semana en Oviedo.