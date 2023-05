El fondo británico Bridgepoint compra Windar por 700 millones para impulsar su expansión

La multinacional de componentes eólicos Windar Renovables, de origen avilesino, ha pasado a estar controlada por el fondo de inversión británico Bridgepoint Europe VII, que se ha hecho con el 32% que tenía Siemens Gamesa y la mayoría de las acciones en poder del grupo asturiano Daniel Alonso, que ostentaba el 68% restante. El presidente ejecutivo de la compañía, Orlando Alonso, mantendrá una participación minoritaria –no ha trascendido el porcentaje– y continuará al frente con el mismo cargo. Siemens Gamesa se ha comprometido a seguir vinculada a la compañía como cliente estratégico.

La venta de la empresa de origen asturiano –que ya no pertenece al Grupo Daniel Alonso– se calcula en el entorno de los 700 millones de euros y el objetivo es "respaldar y acelerar" el plan de negocio, expansión y crecimiento de la compañía. La operación culminará antes de final de año, cuando finalicen las aprobaciones regulatorias y el resto de condiciones habituales.

Las negociaciones comenzaron hace varias semanas, aunque según las distintas fuentes consultadas, la operación se habría cerrado definitivamente el pasado miércoles. Al día siguiente, el jueves, Orlando Alonso acompañó a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y al presidente del Principado, Adrián Barbón, a visitar las instalaciones de la compañía en los muelles del Puerto de Avilés. Sólo unas horas antes, la propia Windar anunciaba su mayor contrato para un parque eólico de Iberdrola en el Reino Unido. Al día siguiente se anunció la venta de la multinacional asturiana.

Orlando Alonso, presidente ejecutivo de Windar, explicó que "Bridgepoint ha demostrado tener un profundo conocimiento de las dinámicas del mercado en el que operamos y comparte la visión estratégica a largo plazo de nuestro equipo, por lo que estamos convencidos de que es el socio ideal para respaldar y acelerar el plan de negocio de Windar durante los próximos años. Estamos seguros de que Bridgepoint actuará como elemento dinamizador de Windar en su expansión y en la ejecución futura de la extensa cartera de proyectos que hemos sido capaces de construir en los últimos años".

En términos similares se expresó Héctor Pérez, socio de Bridgepoint en Europa, al indicar que este fondo de inversión "ha seguido de cerca la excepcional trayectoria de crecimiento de Windar Renovables en los últimos cinco años y estamos encantados de asociarnos con Orlando Alonso y su extraordinario equipo. Windar es una compañía que está a la cabeza del desarrollo de las energías renovables, con una posición de liderazgo en la fabricación de torres y estructuras eólicas, e idealmente posicionada para seguir atendiendo la creciente demanda de energía eólica, tanto marina como terrestre. Estamos encantados de apoyar a la compañía en su siguiente fase de expansión".

Siemens Gamesa también explicó la venta de su participación. Jochen Eickholt, consejero delegado de la compañía, señaló que "es una decisión lógica dentro de la estrategia de centrarnos en nuestra actividad principal: el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de aerogeneradores. Estamos convencidos de que la incorporación de Bridgepoint al capital de Windar contribuirá al crecimiento estratégico de la compañía. Siemens Gamesa y Windar mantendrán su colaboración estratégica tanto en eólica terrestre como marina, a través de diversos acuerdos de suministro a largo plazo".

La salida a Bolsa

Uno de los retos que se había marcado Windar era salir a Bolsa. Una fórmula que le permitiría obtener el impulso necesario para su plan de expansión. Corría el año 2021 cuando se planteó la posibilidad de abordar el desafío a través de una oferta pública de venta (OPV) de acciones a una valoración que podría estar en aquel momento entre 800 y 1.000 millones de euros. Pero las enormes incertidumbres generadas por el incremento de los precios de energía y de las materias primas y de la rotura de las cadenas de suministro, agudizadas por la guerra de Rusia con Ucrania, obligaron a abortar la operación. Windar estaba presente en Rusia, y en aquel momento ya decidió salir del país –la idea era vender su participación a su socio Severstal–, una medida que aún se está gestionando por las enormes dificultades que supone, pese a que la producción está paralizada.

La idea de salir a Bolsa seguía en la mente de los accionistas mayoritarios con la vista puesta en otoño. Pero las incertidumbres económicas, la necesidad de expansión de la propia compañía para afrontar el volumen de pedidos y la emergencia de Siemens Gamesa por salir del capital han obligado a cambiar de idea. De hecho, fueron varios los fondos de inversión que en los últimos meses se acercaron a Windar con el objetivo de entrar en la compañía, aunque no ha sido hasta ahora, cuando Bridgepoint ha conseguido hacerse con la mayoría del capital.

La venta de Windar al fondo de inversión británico Bridgepoint no se ve con preocupación en los gobiernos de Avilés y de Asturias e incluso se apunta que puede suponer mayores inversiones y empleo en el Principado. No obstante, de manera más o menos explícita, se reclama un compromiso de futuro con la región en la que nació la compañía. El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó que «tranquiliza saber que el propósito es mantener la actividad en Asturias, con independencia de quién sea el propietario, y que el presidente ejecutivo seguirá siendo Orlando Alonso. Lo cierto es que no solo parece que Windar se va a quedar, sino que además va a suponer la posibilidad de hacer mayores inversiones y que por tanto pueda hacer más y mejor desde Asturias. Windar nos informaba ayer (por el jueves) de que toda su producción para energías renovables es para exportar, y eso es muy importante destacar».

La «pujanza» de Avilés

El vicealcalde de Avilés y concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, señaló que «la noticia demuestra la pujanza de la industria avilesina. Se trata de una empresa internacionalizada, con un alto componente de valor añadido, y en la que se han fijado los mercados internacionales, en un proceso además en el que necesita músculo financiero para acometer todas las inversiones y cartera de pedidos que tiene por delante. Además, se garantiza la continuidad de la gestión actual y por tanto la senda de crecimiento de la compañía, y en los próximos tiempos lo que se espera de Windar es aprovechar los proyectos de expansión dentro del puerto y de otros terrenos disponibles en la ciudad y la incorporación de nuevos empleos en Avilés». Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, señaló que «no tenemos ninguna duda de que Windar mantendrá sus compromisos de inversión y creación de empleo en la comarca. La entrada de Bridgepoint como máximo accionista garantiza inversiones y acelera aún más el crecimiento de una empresa que la familia Alonso ha convertido en referente del sector desde su nacimiento en 2007».