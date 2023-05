Bridgepoint permanecerá en Windar durante su "siguiente fase de expansión"

La gestora británica de fondos de inversión Bridgepoint, que el viernes se erigió en accionista de control de la multinacional avilesina Windar Renovables, no se perpetuará de modo indefinido en el capital de la compañía. Su permanencia –más o menos dilatada– será la necesaria para engrandecer y revalorizar la empresa y para generar plusvalías antes de que venza el plazo de devolución de los capitales aportados por los partícipes en aquel de sus fondos (Bridgepoint Europe VII) que se ha hecho con la mayoría de Windar mediante la adquisición del 32% hasta ahora en poder de Siemens Gamesa más la compra de una parte no precisada del 68% que estaba en manos de la familia avilesina Alonso Villarón.

El nuevo inversor y accionista de referencia se ha comprometido a "apoyar" a Windar, pero no de modo atemporal, sino acotándolo a "su siguiente fase de expansión", como explicó el socio de Bridgepoint en Europa y máximo representante en España, Héctor Pérez.

Este proceder forma parte del ADN de estos vehículos de inversión colectiva. Captan recursos cuantiosos de multitud de inversores, los invierten en el desarrollo y potenciación de empresas con un compromiso de retorno y rentabilidad para el partícipe, y desinvierten una vez agotado el plazo previsto o cuando se haya alcanzado el horizonte de revalorización y maximización esperada de la inversión. A partir de ahí venden su parte a otro capital-riesgo que quiera asumir la siguiente etapa de desenvolvimiento societario del grupo o a un operador industrial del sector que aspire a liderar operaciones de consolidación y concentración. Por el camino también pueden producirse fusiones, salidas a Bolsa u otras operaciones que, junto con las mejoras de gestión y de rentabilidad, contribuyan al crecimiento y hagan más atractiva la sociedad para su posterior enajenación.

En ocasiones, y sobre todo cuando no aparece una oportunidad de traspaso a tiempo y en condiciones ventajosas, la gestora del capital riesgo inicial puede renovar su continuidad para un nuevo ciclo inversor constituyendo un nuevo fondo que aglutine tanto a nuevos partícipes como aquellos procedentes del que se ha clausurado que sigan percibiendo potencial en el negocio y en las compañías en los que hubiesen participado.

El caso de Daorje, una sociedad promovida por la familia Alonso y de la que la dinastía desinvirtió en 2007 para generar recursos que se destinaron a la constitución de Windar ese mismo año, ejemplifica el modo de proceder del capital riesgo. La gestora británica 3i se hizo con la empresa (la mayor compañía auxiliar de la siderúrgica asturiana), posteriormente la vendió al fondo suizo Springwater Capital y éste terminó traspasándola al grupo industrial y de servicios español Zima.

La operadora asturiana de telecomunicaciones Telecable es otro ejemplo de este modelo de explotación. Varios de sus fundadores vendieron la sociedad en 2011 al grupo de capital riesgo estadounidense The Carlyle Group, que, agotado el periodo previsto de involucración y colmadas las expectativas de revalorización, traspasó la sociedad en 2015 al fondo británico especializado en telecomunicaciones Zegona. Dos años después, en 2017, Zegona integró Telecable en el grupo vasco de telecomunicaciones Euskaltel. En 2021 la tercera operadora española, MásMóvil (participado por los fondos de inversión Cinven, KKR y Providence Equity Partner), se hizo con Euskaltel y, al año siguiente, en 2022, MásMóvil pactó su fusión con la filial española del grupo francés de telecomunicaciones Orange, que en el futuro será el socio dominante si finalmente los organismos europeos de Competencia autorizan esta integración.

Es habitual que haya gestoras de capital riesgo especializadas en determinadas ramas de actividad y también de modo específico en tomar parte sólo en alguno de los diferentes tramos de vida de una empresa, de modo que solo operen bien en su etapa de lanzamiento, o en las de consolidación, o en sus posteriores fases expansivas de acuerdo con determinadas dimensiones y escala de negocio acordes con las características de los equipos profesionales del fondo, su arquitectura financiera y el volumen de recursos captados en el mercado.

Esta doble especialización permite el fuerte dinamismo de entradas y salidas de las compañías de capital riesgo en cualquiera de sus modalidades.

La fuerte demanda de fuentes energéticas renovables en todo el mundo –un fenómeno que aún va a ser más acuciante y generalizado en el futuro–, y de modo particular en el caso de Windar el gran potencial de desarrollo de la industria eólica marina –que apenas si está emprendiendo su etapa inaugural–, explican el elevado interés suscitado por la multinacional avilesina cuando la decisión de desinvertir de su socio minoritario (Siemens Gamesa) a causa de sus propios problemas puso a Windar en el mercado. Cuatro fondos de inversión gestionados por Bridgepoint, Rhône Capital, Investindustrial y The Carlyle Group pujaron por ella y otros dos se interesaron, aunque no llegaron finalmente a concurrir y a plantear ofertas vinculantes.

Las grandes posibilidades de la eólica marina y la ya contrastada experiencia internacional de Windar con sus factorías en España, India, México y Brasil, junto con el desarrollo tecnológico de la compañía como único operador capaz de desarrollar todas las opciones conocidas de subestructuras para la plantas eólicas a mar abierto, amén de torres y estructuras para eólica terrestre, explican que el capital riesgo haya percibido un gran potencial de recorrido para la empresa y que tenga por tanto plena verosimilitud el compromiso anunciado por Bridgepoint de actuar como agente activo para el despliegue y expansión de la empresa. Y ello tanto porque esas posibilidades son ciertas como porque va en su propio interés y en el de sus inversores aprovechar esas oportunidades.

El potencial de proyección internacional de Windar y la necesidad de captar recursos –más allá del apoyo bancario– que le permitan afrontar un despliegue más ambicioso del ya hecho en sus apenas dieciséis años de vida para aprovechar las posibilidades de desarrollo que le brinda la transición energético y el compromiso global con la descarbonización explican –junto con la decisión de desinvertir de su socio fundacional, Siemens Gamesa– que el grupo asturiano haya optado por esta vía de reforzamiento accionarial, para el que también exploró como alternativa en los tres últimos años una eventual salida a Bolsa. Con calquiera de ambas alternativas la empresa daba también opción a que pudieran desprenderse de sus títulos aquellos miembros de la familia Alonso más predispuestos a salir de negocio y realizar su inversión.

Un nuevo estadio.

El capital riesgo supone un nuevo estadio en el proceso evolutivo de la historia de la propiedad empresarial.

Los grandes "capitanes de industria" del pasado y las estirpes empresariales como grupos de control de grandes estructuras corporativas aún persisten (en Asturias sobreviven algunos casos dinásticos en grupos muy relevantes), pero se han ido haciendo cada vez más escasos como modelo de titularidad en virtud de que las grandes corporaciones precisan de recursos cada vez más ingentes para su proyección global mientras que las familias se atomizan y ramifican a medida que se suceden las generaciones, el compromiso con la sociedad mercantil no siempre perdura entre todos sus miembros, los intereses se vuelven heterogéneos entre accionistas cortoplacistas e inversores a largo, no es raro que surjan conflictos y rencillas por el desempeño del poder en las estirpes, y los núcleos de control familiar tienden a difuminarse a medida que se agigantan sus sociedades.

Otra época, la de la banca como gran propietaria de empresas y en particular de relevantes bastiones industriales, terminó de manera aún más abrupta y tajante a resultas de las crisis financieras y de las normas regulatorias impuestas en los últimos decenios, con una penalización creciente en términos de consumo de capital y de mayores requisitos de solvencia en los casos de una exposición directa al riesgo empresarial. La implantación bancaria en el sector industrial asturiano, que fue muy relevante en el pasado, se deshizo por completo por estas causas en los años 90 del siglo XX.

La Bolsa y las instituciones de inversión colectiva (sean fondos de inversión, de pensiones, de capital riesgo y otros) son otras alternativas. Como vehículos de participación y control empresarial los fondos encontraron su tiempo y lugar óptimos con los procesos de reformas que se alumbraron en los años 80 y que se intensificaron en los 90.

La última era de hiperglobalización supuso una gigantesca oportunidad de expansión para grandes conglomerados y para otras empresas de menor tamaño, pero muy dinámicas, con cualidades diferenciales y ventajas competitivas. También entrañó una exigencia para las que, sin una dimensión internacional y carentes de una especialización y nichos de proximidad que les sirvieran de bastión defensivo, no podían competir con la reducción de costes que las series largas de producción para el mercado global permitían a los grupos muy internacionalizados.

El desafío de la mundialización e integración de mercados requirió recursos crecientes que sí eran capaces de movilizar los gigantescos fondos de inversión captando capitales en los mercados.

Otras consecuencias de las reformas liberalizadoras de los años 80 y 90 también favorecieron el fenómeno. La caída progresiva de los tipos de interés impulsó a los ahorradores a buscar mayores rendimientos en los vehículos de inversión colectiva. La libertad de movimientos de capital también coadyuvó al esplendor de esos fondos inversores. Y lo mismo ocurrió con la llamada financiarización de la economía, de la que los fondos fueron causa y también consecuencia.

Asturias.

La economía asturiana no quedó al margen de este fenómeno de creciente protagonismo de los fondos en la propiedad de sociedades mercantiles. Antes que Windar, una veintena de sociedades asturianas ya están dominadas por fondos de inversión españoles y extranjeros, y en varios casos hay también participaciones de fondos soberanos supeditados a los tesoros de algunos estados.

Fracasos como los de Vauste y Alu Ibérica bajo la gestión de algunos de estos actores y la actual guerra abierta entre la propiedad y fondos de inversión en la siderúrgica Celsa (dueña en Gijón de Moreda Riviere Trefilerías) han abonado las suspicacias y recelos sobre este tipo de instituciones financieras.

Que bajo una misma nomenclatura se engloben agentes muy distintos añade confusión. Hay fondos cortoplacistas, trepidantes y muy especulativos, y otros más tranquilos y con una visión industrial y a medio y largo plazo. Los hay oportunistas, activistas y los llamados "buitre", y los hay que actúan como acompañantes para el crecimiento sólido. Cada tipo cumple una función diferente con sus luces y sus sombras.

Un banquero con operatoria en España comentó en privado en 2019 que no le gustaría tener algunos tipos de fondos en su accionariado. Pero Meinrad Spenger, consejero delegado y cofundador de MásMóvil, declaró a este diario en 2021: "Se habla mal de los fondos, pero nosotros los tenemos en el accionariado, han entrado unos y salido otros del capital, y nunca hemos tenido que modificar ni alterar nuestra estrategia de crecimiento y nuestro modelo de gestión".