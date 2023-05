La vieja Barreras viguesa, a toda máquina tras ser comprada por Armón

Resuenan los aplausos y se reparten apretones de manos. "Enhorabuena, enhorabuena..." Porque aunque por los ojos del consejero delegado del grupo Armón, el langreano Laudelino Alperi, hayan pasado decenas de botaduras, cada una es siempre distinta. "Aquí nos felicitamos con cada operación. Cada barco es un barco único", resume un operario a pie de grada. Y esta operación fue perfecta. El astillero lanzó al agua un pesquero de 51 metros de eslora para Wanchese Argentina ya bautizado como "Erin Bruce II" y que se entregará previsiblemente a finales del mes de julio, antes de lo previsto. Fue la primera botadura celebrada en las instalaciones de la antigua Hijos de J. Barreras de Vigo tras haber sido adjudicadas en un proceso concursal al grupo Armón. En unas rampas completamente reformadas y que no habían "deslizado" una embarcación al agua desde octubre del año 2018, con el crucero "Evrima" para The Ritz-Carlton Yacht Collection. Aquella Barreras no tiene nada que ver con lo que es hoy Astilleros Ría de Vigo, ni por dentro ni por fuera: "Estamos ilusionados", resume su director, Santiago Martín. Y lo que está por venir invita a compartir esa sensación.

El grupo asturiano Armón ha pasado de explotar una superficie de unos 14.000 metros cuadrados en Vigo –los de la antigua Construcciones Navales Santodomingo– a disponer de 105.000 metros. Dimensiones que le permiten asumir la docena de contratos en ejecución entre nuevas construcciones y reparaciones integrales. "Ahora hay que cubrir ese hueco", afirma Alperi por el espacio vacío que deja el "Erin Bruce II" en la grada 4. Al menos otros tres pedidos están en negociaciones avanzadas. "Esto es bueno para todos, para toda la ciudad", abundaba el asturiano. Junto a la antigua planta de Aucosa está el varadero, que padecía una situación de pleno abandono. Ahora hay uno nuevo, con 17 metros de manga y que cuenta con un calado de siete metros, que aporta una gran versatilidad a la compañía para trabajos de reparación como los ya emprendidos con remolcadores de Ibaizábal. En los terrenos diáfanos del desaparecido frigorífico y ya puerta con puerta con la "genuina" Armón Vigo, se levantará una nueva nave. Las instalaciones originales de Armón Vigo serán renovadas y se han comprado dos grúas torre –una de ellas en pleno proceso de instalación– para la agilización de trabajos. Las grúas de carro tienen mucha más capacidad de carga, pero no son tan necesarias –explica Martín– para el día a día. Una segunda nueva nave se dedicará a trabajos de tubería y calderería en el espacio existente entre las dos actuales de cubierta móvil y junto a la grada 4. Y por designio del propio Laudelino Alperi, entre las naves de chapa y la antigua planta de motores de Barreras también se acondicionará un terreno de unos 6.500 metros cuadrados para contar con un aparcamiento que usarán los trabajadores del astillero.