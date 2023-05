La denuncia del juez Llanera en Oviedo: no deja en buen lugar al "poder político"...

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera –que se hizo conocido para el público general a raíz de su instrucción del proceso separatista de Cataluña– aseguró ayer en Oviedo que los retrasos en la protección jurídica del suelo urbano y los recursos naturales (recogida en el artículo 45 de la Constitución) que se han producido en el ordenamiento español se deben en buena medida a "cierta permisividad de algunos sectores del poder político con la corrupción urbanística".

En su intervención en las "VI Jornadas de la empresa y su entorno jurídico", organizadas por BMW Autosa y celebradas en el hotel de La Reconquista, Llanera subrayó que los delitos urbanísticos no recibieron un tratamiento penal específico hasta el Código Penal de 1995, casi dos décadas después.

El juez señaló que otro de los posibles motivos de que no se desarrollara una legislación específica tras la aprobación de la Constitución de 1978 fue que, "según algunos expertos, quizá España estaba en un nivel de desarrollo económico inferior al de los países de su entorno, y acababa de atravesar los fenómenos de la industrialización y de los grandes movimientos de población del mundo rural a las ciudades, por lo que en esos momentos había una mayor preocupación por el desarrollo técnico que por el ecologismo".

Llanera indicó que las normas recogidas en el Cógido de 1995 conforman "prácticamente toda la regulación que se sigue teniendo en la actualidad", con sólo dos reformas desde entonces: una en 2010 (que incluyó nuevas conductas punibles y agravó penas existentes) y otra muy puntual en 2015, que permitió la suspensión temporal de la demolición de las construcciones consideradas ilegales.

El magistrado descendió a algunos detalles del reglamento jurídico. Por ejemplo, recordó que el promotor (es decir, aquel que puede ser sujeto de tales delitos) debe ser quien "impulse, programe o financie las obras", es decir, "aquel que desempeñe unas funciones específicas dentro de la actividad constructora, pero no, por ejemplo, un mero prestamista que no tenga conocimientos técnicos". Del mismo modo, "la pena puede recaer en directores técnicos como arquitectos o ingenieros, pero no en albañiles u operarios que trabajen en la obra".

Por su parte, Vicente Magro, también juez de la Sala Segunda del Supremo, disertó sobre el fraude interno en las empresas, el cual "supone pérdidas de entre el 6% y el 7% para las compañías que lo sufren". Magro instó a la creación de "un registro nacional de expertos en cumplimiento normativo interno" y aseguró que éste es una de las especialidades "con más futuro en el Derecho y en la empresa". Según el juez, la mitad de las compañías españolas sufrió algún fraude de este tipo en el último año, y aquellas que cuentan con programas de prevención "permiten mitigar hasta un 80% de los delitos que se están planificando".

Antonio del Moral, también de la misma sala del Supremo, habló sobre "la necesidad de profundizar en las peculiaridades la presunción de inocencia en el ámbito de la responsabilidad penal de los directivos empresariales",

Alfonso Muñoz, juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo, habló sobre "las irregularidades contables relevantes, una especie de fraude contable que puede detectarse en los procedimientos de insovencia de las empresas".