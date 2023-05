Windar recibirá 50 millones del Santander en avales para su proyecto británico

La compañía avilesina Windar Renovables recibirá del Banco Santander una línea de avales por un importe de 50 millones para el desarrollo y construcción del parque eólico marino East Anglia Three, situado en el mar del Norte y que, con una capacidad de generación de 1.400 megavatios, forma parte del mayor complejo de generación en mar abierto de los que promueve la compañía energética española Iberdrola, de la que Windar es proveedora.

La empresa asturiana suministrará 45 monopiles (las estructuras tubulares de acero y gran tamaño que sirven como cimentación para las torres eólicas), con dimensiones de hasta 84 metros de longitud, 1.800 toneladas de peso y 10,6 metros de diámetro.

Orlando Alonso, presidente ejecutivo de Windar, manifestó que East Anglia Three es "un proyecto emblemático en Europa" y que la línea de avales pactada "supone el respaldo" a la "estrategia de crecimiento sostenible" de Windar "en el sector eólico marino".

Manuel Iturbe, director territorial del Banco Santander en Asturias y Cantabria, expresó que la operación forma parte de su estrategia de apoyo a sus clientes en "la transición hacia una economía baja en carbono".

La semana pasada, los accionistas de Windar y el fondo de capital riesgo británico Bridgepoint alcanzaron un acuerdo por el que este grupo inversor de Reino Unido asumirá la mayoría de control de la empresa avilesina con la compra de la participación accionarial en poder de Siemens Gamesa (32%) y al menos tres cuartas partes del 68% en manos de la familia avilesina Alonso Villarón. El acuerdo supone la permanencia como accionista y primer ejecutivo de Orlando Alonso.

El grupo Iberdrola construye en aguas del Reino Unido el macrocomplejo eólico marino East Anglia Hub, que agrupa tres proyectos (East Anglia One North, East Anglia Two y East Anglia Three) con una capacidad instalada total de 2.900 megavatios. Las obras, que suponen una inversión total de 10.000 millones de libras, comenzaron en 2022 y se prolongarán hasta 2026.