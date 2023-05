"La calidad de vida de Asturias aporta valor a cualquier empresa del mundo"

El empresario mexicano José Antonio Fernández Carbajal (Puebla, 1954), de orígenes familiares en Asturias y muy vinculado al Principado, concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista tras ser galardonado con el Premio "José Luis Álvarez Margaride" a la Trayectoria Empresarial, en reconocimiento a sus tres décadas al frente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), multinacional con sede en Monterrey dedicada sectores como el comercio, la distribución de bebidas y carburantes, o los servicios digitales y financieros. Es un gigante con presencia en nueve países, con 23.500 establecimientos y 354.000 empleados. Fernández Carbajal recibirá el premio el próximo 23 de junio en Gijón, en una ceremonia presidida por el que en ese momento será jefe del Gobierno de Asturias en funciones, Adrián Barbón.

–¿Qué significa para usted recibir el premio "Álvarez Margaride" a la trayectoria empresarial?

–Al recibir el premio "Álvarez Margaride" siento un gran orgullo y profundo agradecimiento por ser reconocido en Asturias, mi tierra ancestral. Quiero compartir que estoy haciendo una excepción a mi convicción de no recibir premios porque este premio me vincula directamente a mis raíces: con mis abuelos migrantes, que se atrevieron a salir de Asturias para buscar oportunidades en "hacer la América". Además, este premio es para mí un recordatorio del impacto positivo que podemos generar en la sociedad como empresarios cuando generamos oportunidades, atreviéndonos a emprender proyectos. También siento una gran responsabilidad con los premiados de otras ediciones, quienes me impulsan a seguir trabajando para una sociedad más equitativa y sostenible.

–¿Cuál es, en concreto, su vinculación con Asturias?

–Mi vinculación con Asturias es tanto familiar como cultural. Mis dos abuelos maternos y mi abuelo paterno son originarios de Pola de Siero y sus ancestros son de Alles; y junto con mis padres, me proporcionaron una fuerte conexión con la región. Además, tengo varios familiares en Asturias, incluyendo primos y primas, así como amigos de mis padres. Por otro lado, mi esposa y familia tienen un fuerte vínculo con la región, ya que hemos estado visitándola desde hace 40 años y eso definitivamente ha influido en nuestro cariño por Asturias.

–¿Con qué frecuencia suele venir a Asturias?

–Suelo visitar Asturias con cierta regularidad, un par de veces al año, y la verdad es que toda la región nos encanta.

–¿Cuáles son sus lugares favoritos?

–Conocemos más el Oriente, con su rica historia y cultura, además de sus impresionantes paisajes. También disfruto mucho visitando Taramundi, un lugar verdaderamente único. Sin embargo, siempre nos gusta explorar nuevos lugares porque Asturias es una región muy diversa y llena de maravillas que nunca deja de sorprendernos.

–¿Cómo resumiría sus 30 años al frente de Femsa?

–Este año cumplo 35 años trabajando en Femsa y 28 de estar al frente de ella, y aunque no es sencillo resumirlo, puedo decir que ha sido increíblemente gratificante.

–¿Hay algún aspecto de su gestión como presidente del que esté especialmente orgulloso?

–Uno de los aspectos de los que estoy más orgulloso es el haber logrado integrar un equipo muy talentoso con quien he tenido la oportunidad de implementar cambios significativos y estratégicos, que nos ha permitido generar valor económico y social para todos nuestros accionistas y las comunidades donde operamos. Con la dedicación y el compromiso de este gran equipo, hemos logrado innovar y crecer, manteniendo la esencia y valores de más de 130 años de historia. Me entusiasma lo mucho que nos queda por hacer y nuestra siguiente evolución; pues el potencial de crecimiento de Femsa es tremendo. Confío en que continuaremos construyendo sobre una base sólida, actuando de manera sostenible y potenciando nuestro talento y cultura. Quizás lo que más me puede dar orgullo es que hoy Femsa se ha convertido en una de las empresas que más empleos genera en toda Latinoamérica y eso sí que crea valor en las comunidades donde invertimos.

–Femsa ha realizado una gran evolución en el último siglo, convirtiéndose en un conglomerado con diferentes actividades y segmentos. ¿Cuál es el sector por el que está apostando la compañía de cara al futuro?

–Femsa está apostando firmemente por tres sectores principales. El primero es el sector minorista, en el que vemos grandes oportunidades de crecimiento a largo plazo en los negocios de proximidad, salud y combustibles, en las Américas y en Europa. A continuación, el sector de bebidas, como socios de la compañía Coca-Cola, donde nuestra posición de liderazgo y ejecución operativa eficiente nos permiten aprovechar oportunidades estratégicas. Y también destaco nuestra división digital, cuyo objetivo es construir un sólido ecosistema financiero que agregue valor, jugando un papel crucial en la conexión de todas nuestras unidades de negocio.

–Usted es profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Qué cosas ha aprendido de su actividad como docente que le hayan servido para su trabajo como presidente de Femsa?

–Continúo dando clases en el Tecnológico de Monterrey (Tec) desde hace más de 40 años. La docencia ha sido una experiencia muy valiosa para mí, con grandes aprendizajes fundamentales para mi desarrollo personal y profesional. Primero, porque el Tec me ha permitido ser testigo de la transformación de vidas a través de la educación de calidad. Incluso, mis alumnos han transformado mi vida con lo mucho que me han enseñado a lo largo de los años. Su capacidad de asombro, su adaptabilidad y su entusiasmo por enfrentar los desafíos del mundo actual, en particular con todos los cambios tecnológicos que estamos presenciando, son inspiradores. Y segundo, porque los jóvenes son el futuro y lo están construyendo con sus decisiones. Ellos me recuerdan de la importancia de mantenerme actualizado y abierto a nuevas ideas. Esto mismo, me permite tener un enfoque abierto hacia el liderazgo de Femsa, como una gran oportunidad para atraer talento joven a nuestro grupo. Sin duda, la actividad docente es la mejor forma de devolver a la sociedad tantas bendiciones recibidas; y por ello, siempre estaré ligado al Tec.

–Existe una fuerte vinculación empresarial entre México y Asturias. Recientemente una de las empresas históricas de la región, Duro Felguera, ha aprobado la incorporación a su capital como socios mayoritarios a las compañías Prodi y Mota Engil-México. ¿Cree que en el futuro próximo seguirá habiendo alianzas empresariales entre ambos territorios?

–Absolutamente. Creo que la continua colaboración y alianzas empresariales seguirán fortaleciéndose en el futuro por los tantos beneficios que tiene impulsar el crecimiento económico de México y Asturias. La calidad de vida en Asturias, combinada con los avances en tecnología y en investigación científica, que además permite trabajar de forma remota, aporta un gran valor a las empresas en todo el mundo. Este aspecto fomentará una mayor colaboración a medida que las empresas puedan aprovechar las oportunidades presentadas por la movilidad, el trabajo remoto y la globalización. Por ejemplo, en el turismo, México y Asturias tienen mucho que ofrecer en intercambio. Además, existe la gran capacidad de investigación en el área médica, empezando con la gran clínica Fernández-Vega, que es orgullo de toda Asturias y de España. Creo que si las fortalezas se aprovechan correctamente, pueden abrirse nuevas oportunidades para una mayor colaboración y alianzas entre ambas regiones en estos y muchos otros temas.

–Desde el punto de vista empresarial y económico, ¿qué ventajas cree que ofrece Asturias a los inversores?

–El mundo está experimentando grandes transformaciones y Asturias representa una gran oportunidad para los inversores que buscan seguridad jurídica, garantías e incentivos. La región se posiciona con potencial de crecimiento gracias a su entorno empresarial competitivo; su excelente ubicación; su gran oferta de calidad de vida; la seguridad y servicios que ofrece; y así como su valioso y creativo talento, resultado de un sistema educativo de alta calidad. Considerando que la conectividad, la movilidad y la sostenibilidad son grandes atractivos para las empresas y para el talento joven hoy en día, estoy convencido que Asturias está en una excelente posición para afrontar los retos actuales y futuros ofreciendo grandes posibilidades para quienes apuestan por esta maravillosa tierra.