El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, no ha dudado este miércoles en Zaragoza en entrar de lleno en el escenario electoral con duras críticas a la política del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de los buenos datos que presenta España en materia de economía y el empleo dentro del contexto europeo. "Hay que corregir el camino por el que vamos, la senda relacionada con el mundo de la empresa no es la adecuada", ha asegurado en alusión directa a las comicios generales convocados para el 26 de junio.

Incluso ha acusado al Ejecutivo central de "persecución" y "hostigamiento" hacia los empresarios aunque sin detallar los motivos de tal aseveración. "En los últimos tiempos no hemos encontrado un entorno favorable para la empresa", ha asegurado el líder de la patronal de las pymes al apreciar "una política demasiado intervencionista". Como ejemplo de ello, ha señalado que se haya puesto "en la diana de la sociedad que las empresas ganan dinero".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida junto a María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, y Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón, antes participar en un encuentro empresarial organizado para sellar la alianza estratégica que han alcanzado el banco y la patronal aragonesa para impulsar la actividad de las pymes de la comunidad autónoma. Cuerva ha pronunciado posteriormente una conferencia titulada Retos y oportunidades para la pyme española.

Cuerva ha recordado que los tres últimos años han sido "muy duros" para las medianas y pequeñas empresas, tras el "proceso traumático" de la pandemia y la posterior escalada inflacionista, que se exacerbó a raíz de la guerra de Ucrania. La fuerte subida de los precios, apuntó, "lastra y te robo el esfuerzo y todo el ahorro que has obtenido en los últimos tiempos", al provocado un incremento "exagerado" de los costes de producción por la crisis energética y de materias primas que ha acarreado.

"Los empresarios en el centro, no en la diana"

A este "coctel" de dificultades, Cuerva ha sumado el incremento "exponencial" de los tipos de interés, que han endurecido las condiciones de acceso al crédito, y el alza de los costes laborales derivado de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se ha revalorizado casi un 50% durante la etapa de Pedro Sánchez.

"Las decisiones últimas que tomaba el Gobierno no ayudaban a un escenario propicio para la actividad empresarial", ha sentenciado. "El empresario incluso se ha visto hostigado por su actividad. Los gobierno deben poner a los empresarios en el centro de su política, no en la diana", ha añadido.

Cuerva abogó por "no rasgarse las vestiduras" ante la nueva cita con las urnas por ser "un proceso democrático de normalidad". Ante estas elecciones y sea cual sea el gobierno que se elija, ha instado a "corregir" el rumbo de la política española teniendo en cuanta "pilares básicos" para los empresarios, como la estabilidad y la seguridad jurídica para generar "un entorno favorable", con "una política fiscal moderada y no confiscatoria, sin injerencias en las decisiones de las empresas y unas relaciones laborales flexibles".

"Hay que dignificar el mundo empresarial, no somos el enemigo, sino la solución", ha aseverado. A su juicio, "si España no apuesta por la empresa" no habrá empleo ni progreso ni Estado del bienestar. Ha pedido asimismo que el Gobierno tenga en cuanta lo qué le ocurre al tejido productivo cuando aprueba una normativa.