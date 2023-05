Cómo su propio nombre indica, Zapatería Lady E. es una tienda de zapatos y complementos multimarca de mujer a cuyo frente se encuentra Nélida Patino. Abierta en el año 2017 y ubicada en La Felguera, su propietaria nos cuenta que justo hace un mes han inaugurado una segunda tienda en Mieres.

Nélida Patino tuvo claro desde el principio que el proceso de digitalización de su negocio transcurriría en paralelo al de la tienda física, así que, desde sus inicios, contó con perfil en Facebook e Instagram. "Es vital tener actividad en las redes sociales, no solo para que te conozca la gente de fuera, sino también para llegar a los que están cerca".

Siempre activa en sus redes sociales, se animó a participar en el Programa de Digitalización del Comercio Asturiano (DICA) para ampliar conocimientos y sobre todo para ponerse al día con su web. "Ya tenía página web, pero no me funcionaba bien y además estaba muy perdida con la tienda online, así que me pareció una buena oportunidad".

Para Nélida Patino, lo mejor del programa fue que "van a cada uno de los puntos débiles que ellos ven y a lo que más te interesa a ti, así que la formación resulta muy útil". En pleno proceso de creación de su nueva web, ha aprendido todos los pasos para que un producto esté bien subido. "La forma en la que subes la foto, la descripción del producto…, cada detalle cuenta para que tu página esté bien posicionada y me di cuenta de que por eso la anterior no iba bien. Ahora he conseguido más visitas y más ventas gracias a la mejora en el posicionamiento web". Además, ha incorporado el uso de la newsletter para sacarle partido al email marketing.

También destaca la labor de Javier, su asesor de CTIC. "Estuvo genial. Me iba guiando paso a paso acorde a mis necesidades y cada vez que tenía una duda me la resolvía de forma inmediata". En sus redes sociales pudo comprobar que lo estaba haciendo bien, "aun así, siempre aprendes algún truco" aclara Patino para quien este tipo de iniciativas son muy positivas. "El entorno digital está en constante cambio, así que este tipo de programas son muy necesarios, especialmente para el pequeño comercio".