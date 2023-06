UGT y CC OO afean a los hosteleros que "si faltan trabajadores es porque no pagan bien"

Los sindicatos mayoritarios reprocharon ayer a la patronal de la hostelería y el turismo, Otea, que ésta lamente que "en verano habrá negocios que no abrirán terrazas, salas o espacios de barra por no tener suficientes trabajadores", tal como afirmó el miércoles el presidente de la organización, José Luis Álvarez Almeida. UGT y CC OO aseguraron que la carencia de profesionales en la campaña estival se debe a las condiciones salariales y laborales del sector, que da empleo a unos 30.000 asturianos y que en el mes de abril contaba con 8.979 parados.

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, afirmó que "si no hay suficientes profesionales en la hostelería es porque no hay salarios decentes ni jornadas y cotizaciones a tiempo completo con contratos estables". El responsable sindical también señaló que "no vale quejarse en el mes de junio" de las necesidades de plantilla, ya que "la planificación de la hostelería durante el verano hay que hacerla mucho antes".

"Asturias tiene 60.000 parados que quieren trabajar y que no son unos vagos", remarcó Fernández Lanero. "Lo que pasa es que la mayoría de las ofertas que se hacen en hostelería en verano son para trabajar dos, tres o cuatro fines de semana, con horarios imposibles y salarios muy pequeños", señaló el líder sindical.

Alfredo García, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, aseguró que "a tenor de las palabras de la patronal, parece que el problema lo tienen los trabajadores, cuando en realidad es de los empresarios, que sólo quieren ir al negocio y a hacer dinero rápido en verano".

Si bien el sector firmó su convenio a finales de febrero –que recoge una subida salarial del 15% en cinco años–, García indicó que "una cosa es lo que se firma sobre el papel y otra las condiciones concretas que se cumplen en cada establecimiento".

Además, subrayó, "la pandemia acentuó mucho las necesidades de la vida familiar y personal de los trabajadores, ya que las jornadas son maratonianas y no dan respiro".